Tornádo i zemětřesení! Extrémní počasí ničí oblíbená místa Čechů

Listopad je pro Itálii zatím nešťastným měsícem, co se týče přírodních úkazů. Poté, co tři tornáda zasáhla minulý týden jižní Itálii, oblast Kalábrie hlásí další. V neděli kolem půl dvanácté se přes Kalábrii přehnalo obrovské tornádo, které způsobilo několik škod.

Tornádo ničilo domy, zranilo několik lidí a silné deště, které ho doprovázely, zaplavovaly ulice měst. Uzavřeny musely být také některé silnice, aby se mohli záchranáři dostat do postižených oblastí.

Přírodní živel řádil také v Chorvatsku. V pondělí u vesnice Markovo polje kousek od Záhřebu bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 2,5 Richterovy stupnice. Slabé otřesy naštěstí nezpůsobily žádné škody, informoval chorvatský deník 24sata.hr.

Místní obyvatele nečekané zemětřesení vystrašilo. "Byla jsem ospalá, když jsem zaslechla zemětřesení. Celá budova se otřásala, jako by do ní najel náklaďák. Měla jsem strach. Můj kolega mi řekl, že ho to také probudilo," popsala místní obyvatelka.

S nepříznivým počasím se potýká i USA. Silné sněhové bouře komplikovaly dopravu na středozápadě USA. Letiště rušily více než tisíc letů a lidé měli problémy dostat se domů po Díkůvzdání.

Národní meteorologická služba varovala také řidiče, aby nejezdili na silnice, jelikož hrozí sněhové bouře, které budou doprovázeny špatnou viditelností. Bouře také uzavřela několik škol. Problémy by měly pokračovat i v dalších dnech, kdy meteorologové očekávají, že bouře udeří v Indianě a Michiganu.