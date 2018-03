Příručka ministerstva ohrožuje děti, tvrdí sociálka! Tohle v ní je

Dětské gangy, výrazně více dětí nad 15 let na ulicích. To jsou černé scénáře, které by podle kurátorů ze sociálek, mohla přinést metodika ministerstva.Ta totiž dětem od 15 let dává daleko větší práva. Právo nestudovat, nepracovat, bydlet, kde chtějí i právo experimentovat s návykovými látkami. S upozorněním přišel portál Aktuálně.cz.

"Deklaruje-li se v příručce MPSV dítěti užívajícímu návykové látky právo poškozovat si své vlastní zdraví, pak musím vyjádřit obavy z toho, že jsme jako společnost na nejlepší cestě ke svému zániku," nešetří kritikou zaměstnankyně OSPOD.

"Nějak se pozapomnělo na to, že je zde nepochybně společenský zájem - nevychovávat si cíleně analfabety a sociální parazity se závislostmi," přidává se další ze zaměstnanců.

Své názory kurátoři ze sociálek poslali emailem s žádostí o zachování anonymity. Ministerstvo se brání, že příručka už platí více než rok a nic tak strašného nezaznamenalo. "Prozatím jsme nezaznamenali žádný nárůst dětí, které by končily na ulici ani žádný jiný obdobný jev," sdělila náměstkyně ministerstva Jana Hanzlíková.

Sociálky vidí velký problém v tom, že příručka dělá z 15letých dětí malé dospělé, kteří by se neměli k ničemu nutit. Kurátoři by neměli zasahovat, když dítě chodí za školu nebo třeba když zneužívá návykové látky. To je v příručce považováno za přiměřené riziko a dítě na to má právo.

"Současným pohledem MPSV je názor dítěte staršího 15 let ztotožněn s jeho nejlepším zájmem," myslí si oproti tomu KÚ Středočeského kraje. A náměstkyně souhlasí. "Ta příručka naopak zdůrazňuje prevenci. A je potřeba si uvědomit, že tu prevenci by měly zajišťovat i jiné organizace jako jsou třeba obce nebo školy," prohlásila.

Jenže podle psychologů potřebují 15leté děti autority a nastavit hranice. "Ne náhodou se u nás za hranici dospělosti pokládá věk 18 let. Mezi typickým patnáctiletým a typickým osmnáctiletým dítětem je poměrně značný rozdíl v rozumové vyspělosti," upozorňuje psycholog Karel Humhal.

Kurátoři ze sociálek navíc upozorňují, že rodiče mají odpovědnost za děti do 18 let a přitom příručka dává dětem právo si dělat téměř cokoli už od 15 let. "Rodiče nejsou oprávněni nutit dítě studovat střední školu. Dítě má právo nestudovat, ale má právo rozhodnout se i nepracovat. Listina základních práv a svobod zaručuje ochranu před nucenými pracemi," stojí v příručce.

Přitom nejen občanský zákoník ukládá rodičům pečovat o děti do 18 let. Mohou totiž být i trestně stíháni, když jim umožní vést, jak říká trestní zákoník, zahálčivý a nemravný život. "Uvědomujeme si, že to vyvolalo velké ohlasy, že to kontroverzní je určitě, je to nová myšlenka," hájí příručku náměstkyně. Ministerstvo tvrdí, že příručka nebyla správně pochopená a proto plánuje setkání s kurátory, kde jim vše vysvětlí.