Přišla nová vláda, pak Česko spláchla povodeň. To byl rok 2002

Rok 2002 přinesl jednu z největších přírodních katastrof naší moderní historie. Vytrvalé deště zasáhly republiku 7. srpna a rozvodnily některé jihočeské toky. Devastující vlna přišla ale až o pět dní později. Pod vodou se rázem ocitly jižní, střední a severní Čechy. Velká voda pustošila i Moravu, která se ještě ani nestihla vzpamatovat z povodní v roce 1997.

Šest krajů vyhlásilo nouzový stav. Tisíce záchranářů a dobrovolníků evakuovali ohrožené oblasti, dešti navzdory. Své domovy musí postupně opustit přes 225 000 lidí. Pod vodou se ocitla města jako Plzeň, České Budějovice a Praha, kde byl naměřen stonásobně vyšší průtok, než obvyklý – 5300 m3/s. Bilance byla děsivá, ničivá vlna zasáhla přes 750 obcí, vyžádala si sedmnáct lidských životů a změnila zasažené oblasti k nepoznání.

Zkázu přinesla i pražské zoologické zahradě, kde přišlo o život přes 130 zvířat. Symbolem se stal lachtan Gaston, kterého voda donesla až do Německa, kde vyčerpáním uhynul. Celkové škody přesáhly hranici 73 mld. Kč, z toho 7 mld. padlo na opravy pražského metra.

Katastrofou skončila i letecká přehlídka v ukrajinském Lvově, kterou na místě sledovalo přes deset tisíc diváků. Letoun Su-27 nezvládl jeden z manévrů a zřítil se mezi diváky, kde narazil do dalšího stroje. O život přišlo 77 lidí, dalších 500 jich bylo zraněno.

Rok 2002 ale přinesl i veselejší zprávy. Olympijské hry v Salt Lake City skončily pro českou výpravu úspěšně. Zlatou medaili si domů odvezl akrobatický skokan Aleš Valenta. Kateřina Neumanová skončila v běhu na lyžích třetí, po diskvalifikaci ruských závodnic kvůli dopingu však dodatečně obdržela dvě stříbrné medaile. Jednu za stíhací závod a druhou z běhu na 15 kilometrů volnou technikou.

V roce 2002 jsme se řádně naběhali my všichni do volebních místností, běželi jsme hned třikrát. Konaly se totiž volby do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev obcí i Senátu. Zatímco vítězem senátních voleb se stala ODS, která získala 9 senátorských křesel oproti 7 křeslům ČSSD, volby do Poslanecké sněmovny opanovala sociální demokracie. Ta získala ve dvousetčlenném zákonodárném sboru 70 mandátů. Následovala ji ODS s 58 křesly a KSČM s 41 mandáty.

Předsedou vlády se stal Vladimír Špidla, v opoziční smlouvě pokračovat odmítl. Sestavil tak koalici ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody, která disponovala těsnou většinou 101 hlasu.

Střídání nenastalo jen ve Strakově akademii. V čele předsedy ODS vystřídal Václava Klause Mirek Topolánek, který o jedenáct hlasů porazil favorizovaného Petra Nečase. Výměna nastala také v čele českých radnic. Do křesla pražského primátora zamířil Pavel Bém, který nahradil dosavadního primátora Igora Němce. V čele radnice vydržel až do roku 2010.

Rok 2002 znamenal odchod velkých hereckých jmen. Zemřel totiž komik a bavič Felix Holzman a herec Vlastimil Brodský, který spáchal sebevraždu. S jedním ze svých členů se musela rozloučit i britská královská rodina. Ve 101 letech zemřela matka královny Alžběta II. - královna matka. O tom všem jsme vás informovali v Televizních novinách, ke kterým v roce 2002 přibyl i publicistický pořad Střepiny, které dodnes shrnují nejdůležitější kauzy uplynulého týdne.