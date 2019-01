Příspěvek na domácí péči se zvýší o tisíce! Pro byli i senátoři

Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením se zvýší o 6000 korun na 19.200 korun měsíčně. Obdobně vzroste příspěvek na péči o těžce postižené o 4000 korun na 12.800 až 13.900 korun měsíčně podle věku. Senát to dnes schválil takřka jednomyslně v novele o sociálních službách, kterou nyní dostane k podpisu prezident.

Zvýšení má státní rozpočet stát 4,7 miliardy korun ročně, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na to slíbila použít úspory na dávkách v hmotné nouzi. Celkové náklady při současné výši příspěvků jsou zhruba 24,3 miliardy korun.

Horní komora odsouhlasila sněmovní verzi své novely, v níž původně navrhovala jen zvýšení příspěvku u nejvíce postižených. Sněmovní doplnění má zajistit, že příspěvky pro postižené ve dvou nejvyšších stupních nebudou tolik rozdílné vzhledem k tomu, že ani míra postižení se nemusí příliš lišit.

Příspěvek na domácí péči pro lidi v nejtěžším čtvrtém stupni postižení, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých, by se měl zvýšit patrně od počátku března. Příspěvek na péči o těžce postižené se má zvýšit od července na 12.800 korun pro dospělé a na 13.900 korun korun pro lidi do 18 let. Navýšení se bude týkat zhruba 110.000 osob, z toho 25.000 plně závislých, které potřebují celodenní péči.

Za poskytnutí terénních sociálních služeb nyní lidé platí 130 korun za hodinu. Ze současného příspěvku tak zaplatí podle senátorů tři a čtvrt hodiny péče denně. Jeho navýšení by jim podle nich umožnilo využít o půldruhé hodiny více.

Po schválením novely lednová schůze Senátu skončila. Senátoři se znovu sejdou 27. února.