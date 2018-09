Příští týden si užijeme poslední letošní tropy, pak přijde ochlazení

Po babím létu nás čeká i teplý podzim. Podle meteorologů bude zbytek září a začátek října nadprůměrně až průměrně teplý. Příští týden by dokonce měla být opět horka.

Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se můžeme v následujících čtyřech týdnech těšit na průměrné teploty okolo 20 stupňů.

Srážky by měly být průměrné, deštivý podzim se neočekává. Nejvíc by mělo pršet ve 2. a 3. týdnu, nejméně pak ve 4., který vychází na první říjnový týden.

Příští týden meteorologové předpokládají průměrné denní teploty okolo 24 stupňů. První polovina by měla být teplejší - nejvyšší teploty mohou dosahovat až 30 stupňů. Ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat většinou okolo 22 stupňů.

V noci se teploty budou pohybovat v rozmezí 16-11 stupňů Celsia, na konci týdne spadnou až na 10 stupňů.

V dalších týdnech by měly teploty postupně klesat. Průměrné teploty přes den by měly být maximálně 17 stupňů, v noci sedm stupňů. Začátek října by tak měl být slunečný a teplý.