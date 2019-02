Přístřešky na zastávkách: Někde moderní i s wifi, jinde zcela chybí

Firmě JCDecaux, která se stará v hlavním městě o zastávky, informační sloupy nebo reklamní vitríny, skončí už za dva roky smlouva. Zastupitelé se před pár měsíci rozhodli, že firmě smlouvu neprodlouží a vypíší nový tendr. “Myslím, že stávající podmínky jsou pro město nevýhodné a že můžou být mnohem výhodnější,“ řekl pražský zastupitel Tomáš Portlík (ODS).



Jedním z hlavních problémů je podle některých zastupitelů nedostatek přístřešků na zastávkách hromadné dopravy. Chybí hlavně v okrajových městských částech. “Počet zastávek je limitován a JCDecaux si vybralo místa, která přináší z hlediska reklamy největší prospěch,“ vysvětlil starosta městské části Praha-Březiněves Jiří Haramul.



A tak zatímco na frekventovaných zastávkách lidé mohou využívat moderní přístřešky třeba i s wifi připojením, v těch pro propagaci méně zajímavých městských částech si v případě nepříznivého počasí musí vystačit s deštníkem. “To je problém, který vnímáme, a u kterého bychom byli rádi, aby se výrazně změnil,“ doplnil Haramul.

Magistrát hlavního města i proto chystá vypsání nové soutěže na výběr provozovatele městského mobiliáře. “Právě to by měla vyhodnotit nezávislá odborná komise, která řekne podmínky výběrového řízení. Předpokládáme, že by dané výběrové řízení mohlo být vypsáno někdy okolo poloviny letošního roku,“ prohlásil zastupitel Jan Chabr (TOP 09/Spojené síly pro Prahu).



“JCDecaux souhlasí s novým výběrovým řízení a věří, že pod novým vedením magistrátu hlavního města Prahy proběhne transparentně a nestranně. Jsme připraveni Praze opět nabídnout služby na nejvyšší úrovni, které provozujeme v řadě světových metropolí, a stejně tak nadstandardní podmínky smlouvy," sdělila firma JCDecaux.



Ta má v Praze zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich bez reklamní plochy. V případě, že by svou pozici v tendru firma neobhájila, muselo by je město nebo nový provozovatel nahradit.