Přítel George Michaela promluvil: Tohle byly jeho poslední chvíle

Téměř po dvou letech od úmrtí George Michaela promluvil jeho tehdejší přítel, kadeřník Fadi Fawaz. Byl to on, kdo našel Michaela mrtvého 25. prosince 2016 v posteli jejich domu. Na Fawazovu výpověď upozornil Mirror.

Podle Fawaze se Michael o sebevraždu pokusil čtyřikrát. Třeba v roce 2013 vyskočil z jedoucího auta, během své rehabilitace se pokoušel se pobodat.

Michael prý často Fawazovi říkal, že už nechce žít. “Chtěl strašně moc umřít a dost to na mě dolehlo, slyšet od něj něco takového. Myslím, že život pro něj přestal již dávno,“ popsal Fawaz na sociálních sítích.

Fawaz měl s Michaelem poměr od roku 2009. Jejich vztah poznamenala Michaelova závislost na drogách, kvůli ní se i na nějakou dobu rozešli. Fawaz je hodně činný na sociálních sítích, popsal tam i nalezení Michaelova těla.

Co se na Vánoce v roce 2016 vlastně stalo? Na Štědrý den vyšel Fawaz z domu v Goringu v Oxforshiru, aby si v kavárně přes ulici koupil na večeři sendvič. Pak se vrátil do postele, kde vydržel až do pěti. S Michaelem měli oddělené ložnice.



Dveře od Michaelovy ložnice byly pootevřené, ale Fadi usoudil, že ho nechá spát. “V našem vztahu to fungovalo tak, že když jsme se pohádali, tak on odmítal sejít dolů a mě ani nenapadlo jít nahoru,“ popsal Fawaz.

Fawaz snědl večeři sám a pak usnul. Vzbudil se až druhý den. Několikrát pak šel Michaela zkontrolovat do jeho ložnice, kde ho viděl v posteli. Blíž ale nešel. Až když přišel Michaela zkontrolovat potřetí.

"Dotkl jsem se ho a byl studený. Že je mrtvý, jsem si uvědomil, až jsem uviděl jeho promodralé prsty,“ popsal. Přivolaní záchranáři řekli, že Michael už byl nějakou dobu mrtvý. Policie ho vyslechla a propustila bez obvinění.



Fawaz již dříve v mailu, do kterého měl možnost nahlédnout britský The Sun, prohlásil, že George Michael o Vánocích před dvěma lety spáchal sebevraždu.



George Michael se narodil v roce 1963 v Londýně. Proslul hlavně po založení skupiny Wham! s Andrewem Ridgeleym. Na sólovou dráhu se dal v roce 1986, poslední album vydal v roce 2014. Mezi jeho hity patří například Careless Whisper nebo Wake Me Up Before You Go-Go.