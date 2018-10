Příznaky mrtvice? Při včasném rozpoznání můžete zachránit život!

Cévní mozková příhoda, laicky řečeno mrtvice, je nedostatek krve v určité části mozku. V následku toho může dojít k jejímu odumření. Jde o akutní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. A onemocnění se netýká pouze pacientů vyššího věku. Mozková příhoda může potkat kohokoliv z nás.

Jak nemoci předejít:

Hlavní rizikové faktory jsou vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, kouření nebo cukrovka. Ročně mrtvice postihne 30 000 lidí, přičemž každý pátý zemře. Přitom v případě včasné diagnózy a správné léčby nemusí onemocnění končit smrtí. Pokud je léčba zahájena do tří hodin, může pacient odejít po několika dnech z nemocnice zcela zdráv, bez následků.

"Po celém světě žije přibližně 80 milionů lidí, kteří prodělali mrtvici, a více než 50 milionů lidí, kteří přežili, trpí určitou formou trvalého zdravotního postižení. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí, v České republice ji každý rok prodělá 25 tisíc lidí a kolem 12 tisíc následkům podlehne," sdělila Petra Veselá, tisková mluvčí Fakultní nemocnice Brno. Každý den na mrtvici zemře v průměru 24 lidí.

Ač to mnoho lidí neví, mozkovou příhodu může způsobit i špatné čištění zubů, proto pravidelná a správné péče o chrup je velmi důležitá. Bakterie, která způsobuje zubní kaz a onemocnění dásní, může proniknout do krevního řečiště, kde mohou vznikat sraženiny, které způsobují infarkt či mrtvici.

Jak rozpoznat příznaky mrtvice:

Mrtvice, na rozdíl od infarktu, nebolí. A to je jeden z hlavních důvodů, proč lidé často její příznaky podceňují. "Rozpoznat příznaky mozkové příhody je nesmírně důležité – ke třem základním řadíme pokles koutku, ochrnutí končetin a poruchu řeči. Stejně významná je ovšem i správná reakce, tedy okamžité přivolání rychlé záchranné služby 155," vysvětluje primář Neurologické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Aleš Tomek.

Jelikož ale příznaky ve velké části případů do půl hodiny přejdou, mnoho lidí má tendenci je ignorovat a lékařskou pomoc nepřivolat. Jenže pak pravděpodobnost, že se nemoc vrátí, stoupá. A následky pak můžou být mnohem horší.

Asi nejčastějším symptomem cévní mozkové příhody je brnění v končetině bez zjevné příčiny. Možné je i náhlé ztracení citu. Také může dojít ke strnutí obličeje, zhoršené rovnováhy, neschopnosti artikulace a dokonce až k chvilkové slepotě.

Dojít může i k dvojitému vidění, případně je zrak nějakým způsobem rozostřený. Nemocného může přepadnout i náhlá závrať. U některých druhů mrtvičky začne pacienta silně bolet hlava. Bolest se zvyšuje při snaze hlavu zdvihnout.

Jak poznáme, že dotyčný má cévní mozkovou příhodu?

Pro rozpoznání Mrtvice se používá takzvaná FAST metoda.

1. F = Face = obličej

Nechte nemocného se usmát, provést grimasu. Pokud bude mít při úsměvu jeden koutek pokleslý, případně bude mít opožděnou jednu stranu obličeje, neprodleně volejte záchrannou službu.

2. A = Arm = ruka

Požádejte nemocného, aby zvedl obě ruce a držel je v předpažení. Pozorujte schopnost udržet obě ruce nahoře. Když jedna z rukou, nebo dokonce obě, klesají dolů, s největší pravděpodobností dotyčného postihla mrtvička.

3. S = Speech = slovní projev

Promluvte na dotyčného jednoduchou větou a poproste, ať ji po vás zopakuje. Vnímejte jeho artikulaci, schopnost plynulé řeči a její zřetelnost.

4. T = Time to call ambulance = čas volat záchranáře

Pokud jste zpozorovali aspoň jeden z výše zmíněných projevů, okamžitě volejte sanitku. Než přijedou zdravotníci, zůstávejte s postiženým stále na místě. Ideální polohou je polosed s podepřenýma rukama. Když už pacient ale nějakou polohu zaujmul, není nutné ji za každou cenu měnit. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.

Jak poskytnout první pomoc?

Důležitá rada však je, nepodávejte žádné léky! Mějte na paměti, že pokud nejste vystudovaným lékařem, můžete také napáchat víc škody než užitku. S postiženým raději neustále komunikujte, uklidňujte ho. Pokud se objeví zvracení, přetočte nemocného do zotavovací, dříve známé také jako stabilizované, polohy. Je to poloha na boku, z níž se dotyčný nepřekulí na záda. Nejlépe to zajistíte, pokud pokrčíte dotyčnému nohy.

Občas se může stát, že pacient při mrtvici ztratí vědomí. V tom případě jej položte na záda, zakloňte mu hlavu a zkontrolujte, jestli dýchá. Pokud se vám bude zdát, že nedýchá normálně, vynechává nádechy, dýchá nepravidelně, nebo v nejhorším případě nedýchá vůbec, okamžitě zahajte resuscitaci.

Na Světový den mrtvice, který připadá na 29. října upozorňuje také facebooková výzva Nadačního fondu Čas je mozek, která se už druhým týdnem úspěšně šíří na sociálních sítích v Česku.

"Vyzvali jsme širokou veřejnost, aby se připojila ke Světovému dni mrtvice a pomohla nám šířit osvětu. Pod hashtagem #svetovydenmrtvice lidé postují úžasné fotografie a k nim připojují jeden ze tří hlavních příznaků mrtvice, aby zkrátka všichni věděli, jak se toto onemocnění může projevit a už nikdo v naší blízkosti nemusel umírat zbytečně,“ poukazuje na dobročinnou akci organizátorka Ing. Štěpánka Loužecká. Povědomí o tomto onemocnění se tak rozšířil i mezi malé školáky. Někteří už umí rozpoznat, když jeho blízkou osobu postihne cévní mozková příhoda.