Přiznal se k vraždě prodavačky v Letňanech! Mladíkovi hrozí 20 let

Policie zahájila trestní stíhání muže, který je obviněný z vraždy prodavačky v pražských Letňanech. Podle informací TV Nova se k činu sám doznal a už byl převezen z psychiatrické léčebny v Bohnicích do vazby.

Kriminalisté nyní provedou znalecké posudky, které by měly zjistit více o jeho psychickém stavu. V minulosti se měl pokusit o sebevraždu, ovšem trestaný dosud nebyl.

Podivné okolnosti jeho zadržení

O tom, že měl muž psychické problémy, svědčí i okolnosti jeho dopadení. Ráno po vraždě vběhl muž nahý do administrativní budovy v Karlíně, díky čemuž se dostal do rukou městské policie. Ta s ohledem na jeho duševní problémy přivolala pražské záchranáře, aby ho převezli do Bohnic. A právě to se muži stalo osudným.

"Po zveřejnění snímků hledaného si záchranáři všimli podobnosti s pacientem a zalarmovali policii," popsala okolnosti jeho odhalení mluvčí záchranářů Jana Poštová. Nyní muži hrozí až dvacet let za mřížemi. Policie už ho obvinila.

Tělo mrtvé prodavačky (42) našli strážníci začátkem týdne v zázemí jednoho z obchodů s oblečením v Obchodním centru Letňany. Jakým způsobem přišla o život, policie nesdělila. Po incidentu ale zveřejnila snímky z kamer, které nakonec vedly k dopadení možného vraha.

Podle prozatímních zjištění pachatel přišel do obchodu, tam se převlékl do nových značkových šatů a zavraždil dvaačtyřicetiletou ženu. Následně z obchodu odešel a ještě před tím si z pokladny odnesl nezjištěný obnos peněz.