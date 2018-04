Přiznání odsouzených žen: Jak je to ve vězení s lesbickým sexem?

Ačkoli valnou většinu obyvatel českých věznic tvoří muži, ani ženy nejsou v tomto ohledu svaté. Například ve věznici ve Světlé nad Sázavou si jich odpykává trest téměř devět stovek. Co je pro odsouzené nejtěžší a jak řeší nedostatek lásky? To zjišťovali reportéři Střepin.

"Přežít," odpovídají odsouzené na otázku, co je pro ně ve věznici nejtěžší. "Nepřeji to ani tomu největšímu nepříteli," doplnila další. Na pokojích spí i po osmi, vstávají v šest hodin, kdy mají sčítací prověrku. Potom teprve mohou na snídani. Dozorci pravidelně kontrolují, jestli si vězeňkyně udržují pořádek. Mezi osobními věcmi mohou mít také kosmetiku, vždy ale jen po jednom kusu, co se týče šamponů, ty mohou mít tři.

S drogami a alkoholem tu mají zkušenosti tři ženy ze čtyř, dohromady je jich ve věznice téměř devět stovek – nejmladší je 16 let, nejstarší 75. Nejméně tu vězeňkyně strávila sedm dní, na doživotí je tu odsouzena jedna.

NA CELÝ DÍL VĚZEŇSKÉHO SPECIÁLU STŘEPIN SE PODÍVEJTE TADY

"Převládají krádeže, neplacení výživného a podvody," popsala speciální pedagožka Iva Kohoutová. Pravidla tu platí stejná jako v mužské věznici – žádné mobily, žádné drogy, žádný alkohol. Na vězeňkyně dohlíží několik desítek dozorců, věnuje se jim tým psychologů, vychovatelů a speciálních pedagogů.

Pracovat s ženskými odsouzenými má svá specifika – je to hodně o emocích. Na denním pořádku je tady žárlivost, intriky a rivalita. "Dokážou se pohádat klidně do krve – že má jedna větší nákup, že si zavolala apod.," prozradila vězeňkyně Alena.

Mezi odsouzenými se často řeší lesbické vztahy. "Většina konfliktů vyplývá právě z těchto vztahů," řekla zástupkyně vedoucí vězeňské stráže Petra Neprašová. Přitom mezi vězeňkyněmi je jen málo opravdových lesbiček. Navazují spíš takové specifické druhy vztahů, které nejsou ani tak o sexu, jako o tom mít nějakou spřízněnou duši. Zpravidla končí odchodem jedné nebo druhé z vězení nebo taky přesunem na jiné patro. "Měla jsem přítelkyni, teď se mi stará o syna. Jezdí sem na návštěvy. Tady chybí dotek, pohlazení, láska," vysvětlila Alena.

Ve věznici mohou odsouzené i pracovat. Několik vybraných dokonce může za prací samo dojíždět i několik kilometrů – většinou jde o takové, které mají před propuštěním a po celou dobu se chovaly slušně. Ostatní pracují ve fabrice, která je přímo v areálu věznice. Ty, které nepracují, se mohou ve věznici rekvalifikovat.

"Napravit ve vězení člověka nejde. Maximálně ho můžeme navést na správnou cestu, můžeme s ním pracovat a ukázat mu, jak by mohl žít," myslí si ředitelka věznice Gabriela Slováková.