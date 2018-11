Pro děti jen to nejlepší! Podívejte se, jak vzniká výživa pro miminka

Připravovat kojeneckou výživu doma, nebo sáhnout po hotovém produktu v obchodě? Toto dilema řeší mnoho maminek. Některé se v dobré víře snaží připravit dítěti přesnídávku doma v domnění, že bude zdravější, než produkt kupovaný. Ten ale prochází řadou laboratorních testů, které odhalí i to nejmenší množství potencionálně škodlivých látek.

Přísné podmínky musí dodržovat už pěstitelé. Aby mohla být třeba jablka využita k výrobě dětské výživy, musí splňovat podmínky pro tzv. baby food kvalitu. Výrobci se drží hesla "Pro děti jen to nejlepší"

"Monitorujeme průběh celé výroby, než jde toto ovoce do výroby, jsou provedeny důkladné laboratorní testy, buďto v našich, nebo v zahraničních laboratořích. Podle evropských směrnic detekujeme zhruba 260 až 280 účinných látek, aby byl ten obsah v uvedeném limitu," uvedl ředitel odbytového družstva CZ Fruit Jan Šrajbr.

Přísným kontrolám je ovoce na dětskou výživu podrobeno i poté, co dorazí do výrobního závodu. Jablka jsou zpracována na dřeň a uložena do speciálních sudů, a na výrobu výživy mohou být použita až ve chvíli, kdy laboratoř potvrdí, že jsou naprosto zdravotně nezávadná.

"Požadavky na kojeneckou výživu jsou definovány požadavky evropské legislativy. Zahrnují velmi široké spektrum. Od požadavků mikrobiálních, přes dusičnany, mykotoxiny, pesticidy. Například u pesticidů kontrolujeme škálu víc než 450 zbytkových pesticidů v daném produktu. Ale patří tam i radionuklidy, těžké kovy a další," řekl ředitel závodu Hamé FRUTA Podivín Libor Bůšek.

Výrobci mají na testování některých látek vlastní laboratoře, vzorky ale posílají na kontrolu i na jiná česká i zahraniční pracoviště. Rozbory trvají i dva měsíce. A právě v tom tkví největší úskalí domácí dětské výživy.

"Je tam jedno velké riziko, že nejsou prováděny analýzy a podrobné rozbory. Nikde není zaručeno, co vlastně v té domácí produkci nebo bioprodukci může být použito za škodlivý prvek, nebo co tam může mít vliv," upozorňuje Šrajbr.

"Doma to nikdo není schopen zajistit. Nikdy neohlídá, že soused ve vedlejší zahrádce nepoužije něco, co bude škodit malému dítěti" dodal Bůšek.

Vedle tradiční dětské výživy ve sklenicích v poslední době roste popularita výživy v praktických kapsičkách, tzv. DoyPacích. Výrobci je nabízí teprve pět let, jejich produkce ale skokově roste. "Naše produkce do tohoto obalu narostla meziročně téměř dvojnásobně," prozradil ředitel výrobního závodu Bůšek.

V Podivíně tento rok otevřeli novou linku na výrobu dětské výživy v kapsičkách. Automatizovaná linka dokáže vyrobit měsíčně 1 500 000 kusů DoyPacků s dětskou výživou. V tomto obalu nabízí už 15 receptur. Ze surovin se dle vyvinuté receptury smíchá ovocná či ovocno-zeleninová směs. Stroj z fólie navinuté v obřích rolích postupně tvaruje sáčky do podoby kapsičky, které jsou na lince souběžně po trojicích plněny a uzavřeny bezpečnostním uzávěrem. Ten je vyrobený z prověřených materiálů, má bezpečnostní víčko, které zabraňuje nechtěnému spolknutí a po otevření nemá žádné ostré hrany, o které by se dítě mohlo poranit.

Pasterizace zničí případné mikroby, přitom ale nemá vliv na kvalitu surovin a na chuť. Následně jsou balíčky zchlazeny a automatický balící stroj je složí do krabic po osmi kusech. Výrobky zůstanou ještě 12 dní v inkubaci, aby se prověřila jejich teplotní stabilita.

Kromě domácího trhu míří velká část produkce i na export. Kojenecká výživa ze závodu v jihomoravském Podivíně se vyváží už do šestadvaceti zemí světa. Speciální košer produkty dodává firma třeba do Izraele.