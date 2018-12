Pro rodiny mrtvých horníků už lidé vybrali 3,5 milionu. A posílají další

Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, peníze přerozdělí mezi sirotky. Druhé konto zřídila Nadace OKD, peníze ze sbírky pomohou všem rodinám pozůstalých bez ohledu na to, zda v nich jsou děti.

Částky na účtech obou sbírek dnes výrazně vzrostly, když se na konta po svátcích začaly připisovat i platby z jiných bank. Peníze navíc lidé stále posílají. ČTK to řekly zástupkyně obou organizací. Výbuch metanu a následný požár 880 metrů pod zemí nepřežilo 13 mužů, z toho 12 Poláků a Čech. Dva muži jsou stále v nemocnici, jeden z nich je v kritickém stavu.

Spolek Svatá Barbora na svém účtu dnes dopoledne evidoval přes 2,6 milionu korun. Podle předsedkyně výboru spolku Moniky Němcové se navíc stav neustále mění. Lidé pořád posílají další peníze. "Pro nás je to obrovské překvapení. Jsme nesmírně šťastní a asi to svědčí o té naší společnosti, že není lhostejná," podotkla Němcová.

Peníze pro sirotky mohou lidé posílat na účet spolku 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí. Finance budou směřovat pouze sirotkům. Jejich přesný počet se spolek stále snaží zjistit.

"Opravdu momentálně přesný počet dětí nevíme. Bude to muset vykomunikovat dodavatelská firma Alpex, s níž jsme v kontaktu. Víme, že těch dětí je mezi deseti až patnácti," uvedla Němcová.

Předpokládá, že sbírka by mohla fungovat zhruba do poloviny ledna, kdy už by mohl být znám i přesný počet dětí, mezi něž se peníze rozdělí. "Suma, která přijde, bude přesně rozdělena mezi sirotky. Těch dárců je zatím zhruba 2000. Nejvyšší položky jsou 50.000 korun," doplnila Němcová.

Druhý účet, na který zatím dorazilo přes 905.000 korun, v pátek zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností OKD. Celkový výtěžek bude podle ředitelky nadace Karolíny Preisingerové stejným dílem rozdělen postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever, a to bez ohledu na to, zda jsou v nich děti. Číslo účtu je 342342342/0800. I na tento účet lze stále posílat peníze.

V Polsku sbírku pro pozůstalé pořádá katovická Nadace hornických rodin, peníze mají být podle jejího spoluzakladatele Jerzyho Markowského sbírány hlavně mezi polskými horníky, ale přispět mohou i další. Výtěžek má pomoci pokrýt náklady na studium dětí horníků, kteří v dolech přišli o život, a také pokrýt náklady na pomoc lékařů a psychologů. Čísla účtů, na které lze přispět, uvádí nadace na svém webu.

V severní lokalitě Dolu ČSM dnes byla obnovena těžba. Horníci fárají do zbývajících částí, které nebyly zasaženy čtvrtečním neštěstím. Oblast 29. sloje, kde explodoval metan a následně tam vypukl požár, byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.

Výbuch metanu otřásl podzemím dolu minulý čtvrtek odpoledne. Na povrch se záchranářům podařilo dostat zpočátku jen tělo jedné oběti. Další tři mrtvé vyprostila šestičlenná četa záchranářů v neděli, když na místě neštěstí dělala předběžný průzkum.

Všechny informace o důlním neštěstí v reportáži Televizních novin: