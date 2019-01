Pro zraněnou snowboardistku (13) vyrazil vrtulník, odletěly dvě ženy

Kvůli velmi vážnému úrazu v pánevní oblasti musel na sjezdovky v Lipně nad Vltavou pro mladou snowboardistku vyrazit vrtulník. Ten do nemocnice nakonec transportoval hned dvě ženy, další lyžařka si zlomila klíční kost.

Nedělní návštěva sjezdovek v Lipně nad Vltavou dopadla špatně pro třináctiletou snowboardistku, která se velmi vážně zranila při pádu kolem tři čtvrtě na dvě, uvádí šumavská horská služba.

"Dívka spadla na tvrdý sníh rovnou na záda, respektive na dolní část zad. Když jsme k ní dorazili, popisovala velice silné bolesti v oblasti pánve. Její stav jsme konzultovali s dispečinkem linky 155 Jihočeského kraje a podle všeho se jednalo o závažný úraz pánevní kosti," popsal stav zraněné dívky Aleš Fejfar, zasahující člen Horské služby Šumava.

Záchranáři kvůli vážnosti zranění povolali na pomoc vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR z Bechyně. "My jsme dívku velice šetrně umístili do fixační vakuové matrace a transportovali na heliport. Během toho ovšem došlo k dalšímu úrazu. Jedna z lyžařek si při pádu během srážky zřejmě zlomila klíční kost. Posádka vrtulníku proto naložila i tuto ženu a obě zraněné pak dopravila k dalšímu ošetření do Českých Budějovic," doplnil Fejfar.

Horská služba kvůli narůstajícímu počtu zraněných varuje všechny lyžaře, aby nepodceňovali jízdy nejen na šumavských sjezdovkách.

"Sněhu je dostatek, počasí vcelku optimální a sjezdovky praskají ve švech. Na místě je proto opatrnost a ohleduplnost k ostatním. Zároveň je nutné dát si pozor, protože sníh už je místy velmi tvrdý, takže i při relativně malých pádech může hrozit závažné zranění," apeloval na návštěvníky Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.