Čeští zákazníci řeší, co s mobily Huawei. Operátoři zatím mlčí

Na kauzu kolem společnosti Huawei reagují i lidé, kteří vlastní mobily stejné značky. Někteří by se ho teď nejraději zbavili. Jiní se naopak nebojí a používali by ho dál.

Samotní prodejci prý zatím žádné stížnosti od zákazníků nedostali a to jde o druhou nejprodávanější značku mobilních telefonů u nás.

Za poslední rok obchodníci prodali přes 200 tisíc mobilů Huawei - to je téměř o 50 tisíc víc než v tom předchozím. Na českém trhu je tato značka od roku 2011.

"Měl jsem ho kdysi, já bych to neřešil." "Kamarádi je samozřejmě mají, ale už jsem si taky říkal, že jim to nějakým způsobem dám vědět. Těžko říct, jak na to budou reagovat." - to jsou odpovědi jen některých z lidí, které zastavil štáb TV Nova.

Na prodejce se údajně zatím zákazníci kvůli kauze neobrátili. Podle nich je na dotazy příliš brzo. I přesto ale mnoho Čechů pořídilo Huawei svým nejbližším pod stromeček. Vrátit ho však můžou jen do dvou týdnů a to jen v případě, že ho kupovali přes internet.

"Vydané varování samo o sobě neopravňuje zákazníky k tomu, aby vraceli výrobky a žádali zpátky peníze," varuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Mobilní operátoři se k problému odmítají zatím vyjádřit a od celé situace dávají spíše ruce pryč. Podle odborníků si na reakci mobilních operátorů musíme ještě počkat, informace jsou zatím velmi čerstvé.