Ministerstvo se konečně probudilo! Navrhlo, jak vyřeší D1

Problémový úsek dálnice D1 na Vysočině se okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný pruh a úsek se dal dobře udržovat. Svodidlo se posune o metr až metr a půl dopředu. Novinářům to po ranní schůzce s ředitelem ŘSD řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Provoz je momentálně v úseku omezen kvůli opravám a minulý týden tady v hustém sněžení kolabovala doprava. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v sobotu kontrolovalo opravovaný úsek dálnice D1. Přestože nařídilo firmě opravu vysypaných kaveren do pondělí, nikoho z pracovníků údajně kontroloři nezastihli.

Současnému zhotoviteli odejde dnes výzva. Pokud to nebude schopný nebo ochotný udělat, najme si stát někoho jiného. "Předpokládám, že dneska té firmě odejde výzva, že ji z té stavby vyhazujeme a budeme hledat zhotovitele, který ten úsek dokončí. Já bych rád, aby to bylo co nejdřív," řekl Ťok.

Ministr chce, aby se situace na dálnici stabilizovala. Stát má podle jeho odhadu v rezervě deset procent z celkové částky, které na aktuální úpravy využije. Celková zakázka modernizace úseku činila 1,75 miliardy korun.

Ředitelství silnic a dálnic minulý týden vyzvalo stavební firmy, které modernizují úsek D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, aby do dnešního dne práce přerušily. Pokud tak neučiní, ukončí s nimi stát smlouvu.

Oprava nabrala velké zpoždění a práce spolu se sněžením minulý týden komplikovaly dopravu, která zkolabovala. Zakázku za 1,75 miliardy korun na úseku provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali a české stavební společnosti Geosan Group.

Firma Geosan v dnešním ranním prohlášení uvedla, že stavební práce na problémového úseku D1 budou dnes pokračovat. "Ve středu 12. prosince bylo pracovníky ŘSD rozhodnuto o zastavení stavebních prací z důvodu zásadní změny klimatických podmínek, nebylo možné provádět ani zásypy ani montáž středových svodidel," uvedl výkonný ředitel Geosan Group Ivan Havel.

Doplnění podloží betonového krytu v úseku dlouhém 600 metrů pomocí nízkotlaké injektáže firma nabízela ŘSD před třemi týdny, ŘSD to podle ní zásadně odmítlo a trvalo na vybourání části betonové vozovky, doplnění podloží a provedení nové konstrukce vozovky.

Ve čtvrtek večer pak ŘSD požádalo o provedení sanace podloží nízkotlakou injektáží. "Požadavek na provedení těchto činností během víkendu nikdy komunikován nebyl, patrně proto, že je nesmyslný," uvedl Geosan ve zprávě.

Práce budou zahájeny dnes, a pokud ŘSD odsouhlasí pracovní postupy, budou ukončeny do konce roku. Firma chce dostát svým závazkům a dílo v roce 2020 dokončit a předat.





Jak vypadal v minulém týdnu kolaps na dálnici D1: