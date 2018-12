Tvrdá rána pro Nečesaného: Únik tajných informací a nový proces

Další komplikace pro Lukáše Nečesaného jsou tady. Poté, co Vrchní soud v Praze zrušil osvobozující verdikt a poslal případ už pošesté k hradeckému krajskému soudu, vyloučil také předsedu senátu Miroslava Mjartana. Ten v případu doteď rozhodoval. "Nečesaný byl tak odebrán svému zákonnému soudci," upozorňuje spolek Šalamoun.

Na novou informaci upozornil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič. Měla být zveřejněna na webu České televize a podle Spolku není jasné, jak se k informaci televize dostala. Vrchní soud o všem rozhodoval na neveřejném zasedání, kam nemají přístup ani média.

"Ani předseda senátu Miroslav Mjartan už ale nebude Nečesaného kauzu řešit, vrchní soud ho totiž z případu vyloučil. Kauzu tak znovu dostane na starosti jiný senát," napsala zprávu Česká televize.

Jelikož byl zrušen Nečesaného rozsudek, ale i vyloučen zákonný soudce, bude muset být všechno projednáno od začátku. "Je nutno připomenout, že odnětí zákonnému soudci a změnou senátu má za následek opakování celého procesu před soudem, tj. výslechem svědků, obžalovaného, poškozené etc. a tedy dalších pár měsíců psychického trauma nejen pro Lukáše Nečesaného, ale i jeho celou rodinu. Nehledě na na celkovou délku řízení a ekonomiku řízení, kterou zaplatí daňový poplatník," vysvětlil Peričevič.

Lukáš Nečesaný měl podle obžaloby napadnout 21. února 2013 kadeřnici polenem a několikrát ji udeřit do hlavy. Poté ji měl obrat i o peníze. Krajský soud v Hradci Králové Nečesaného třikrát uznal vinným, nejprve mu uložil 16 let odnětí svobody, poté 13 let.

Nečesaný byl Nejvyšším soudem propuštěn z vězení a dvakrát nepravomocně zproštěn viny novým soudním senátem. Osvobozující rozsudek však zrušil vrchní soud.

Předseda soudního senátu Miroslav Mjartan 14. května letošního roku zrušil pátý verdikt. Soudu chyběl klíčový důkaz. I když kadeřnice Nečesaného označila za pachatele, znalci její verzi zpochybnili kvůli amnézií, kterou trpěla.

