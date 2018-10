Proč se Khabib rval mezi fanoušky? Je za tím video a syn Conora

Khabib se hned po konci zápasu vrhl přes okraj oktagonu a skočil mezi lidi. Jeho cíl byl ale jasný. Šlo mu o Dillona Danise, tréninkového parťáka Conora McGregora. Dillon Danis pomáhá McGregorovi s tréninkem jiu-jitsu, je mu 25 let a pochází z New Jersey. Ale čím tam vytočil Khabiba Nurmagomedova?

VŠECHNO O ZÁPASU VČETNĚ SESTŘIHŮ NAJDETE ZDE.

Podívejte se, jak se Khabib vrhl mezi fanoušky a chtěl zaútočit na Dillona Danise:

Jak bývá zvykem, bojovníci UFC se poměrně často provokují, uráží se přes sociální sítě a pro ostré slovo nejdou daleko. A samozřejmě po oznámení souboje Conor vs. Khabib se tyto slovní přestřelky přes sociální sítě rozjely naplno.

And our champion confirms once again... A great friend doesnt pull you out of a fight... He comes in with a flying kick. @khabib_nurmagomedov is the man... Congratulations my brother on an amazing win, you never disappoint. pic.twitter.com/qnpgivtaAu