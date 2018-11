Proč letadlo v Indonésii spadlo? Boeing měl zatajit nový systém!

Boeing do nových letadel typu 737 MAX nainstaloval automatický systém, který v předchozích strojích nebyl. Měl zajistit, aby se v případě, kdy hrozí přetažení a následný pád po ztrátě vztlaku, naklopil nos letounu dolů. Píše o tom portál CNN.

Právě přetažení, při kterém letadlo prudce stoupá a tím stejným tempem klesá rychlost, bývá častou příčinou pádu. O novém systému ale Boeing podle aerolinek Lion Air v manuálu neinformoval, což potvrdili někteří redaktoři, kteří ho měli k dispozici.

Boeing v oficiálním prohlášení uvedl, že informace o automatickém systému v typech 737 MAX jsou ve výcvikovém manuálu. Dále se k věci společnost odmítá vyjadřovat s tím, že "už operátorům poskytla aktualizace". Nemůže navíc komentovat probíhající vyšetřování.

Otec muže jménem Rio Nanda Pratama, který při nehodě zahynul, už podal na Boeing žalobu. "Během doby před zřícením letu 610 společnosti Lion Air do Jávského moře Boeing nevaroval piloty o nebezpečí, které v souvislosti s novým systémem mohlo nastat," píše se v žalobě.

K aerolinkám a pozůstalému se přidali také piloti dalších společností včetně American Airlines. O některých úpravách se údajně aerolinky dozvěděly až v předminulém týdnu. Piloti v ovládání nového systému nebyli vyškoleni.

Právě to ve spojení s předpokládanou závadou měřiče úhlů náběhu mělo 29. října vyústit v pád letadla. Pokud by totiž měřič ukazoval nesprávné údaje, automatický systém by se spustil a nos letadla sklopil i přesto, že k tomu neexistoval důvod.

Letadlo indonéské společnosti Lion Air se zřítilo krátce po startu z Jakarty, mířilo na Sumatru. Na palubě bylo 189 lidí včetně šesti členů posádky, všichni zemřeli. Havarovaný stroj byl přitom teprve dva měsíce starý.

