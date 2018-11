Proč na podzim umírá na silnicích víc lidí? Expert vypočítal rizika

Řidiči podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha dostatečně nesledují podmínky a nepřizpůsobí jim jízdu. "Řidiči podceňují to, že už máme podzim, byť to někdy vypadá spíše jako takzvané babí léto," uvedl Lerch.

Podzim je podle něj rizikový kvůli ranním a večerním změnám viditelnosti a nízko postavenému slunci, které může více oslňovat. Silnice navíc mohou být mokré a je na nich spadané listí, které více klouže.

"U tragických dopravních nehod v tomto týdnu byla podle předběžných výsledků hlavní příčinou nepozornost spojená s nepřiměřenou rychlostí či nedáním přednosti v jízdě," doplnil šéf dopravní policie.

Nejvíce smrtelných nehod v minulém týdnu způsobili řidiči, kteří přejeli do protisměru a tam se čelně střetli s jiným autem. Lidé umírali také po nárazu do stromu nebo jiné překážky. Z obětí bylo osm řidičů a 11 spolujezdců, zbývající tři byli chodci nebo cyklisté.

Poslední vážná nehoda se stala v neděli brzy ráno na silnici I/11 v Třinci, kde se srazil kamion s dodávkou. Podle informací TV Nova jeden z řidičů přejel do protisměru, policisté ale stále srážku vyšetřují. Dodávka se převrátila a skončila mimo silnici stejně jako kamion.

Při nehodě zemřeli čtyři cizinci ve věku od 19 do 47 let, kteří cestovali v dodávce. 22letý cizinec utrpěl těžká zranění a do nemocnice ho záchranáři převáželi v kritickém stavu. 37letý řidič kamionu se zranil lehce a byl přepraven do nemocnice.

Čtyři oběti měla také čtvrteční srážka osobního auta s náklaďákem poblíž Drhovle na Písecku. 60letý řidič podle předběžného vyšetřování nedal při odbočování přednost škodovce, ve které cestovali čtyři lidé, kteří všichni zemřeli.

Tři oběti si pak vyžádala úterní srážka osobního a nákladního auta u Hořic na Českokrumlovsku. Dvě ženy zemřely na místě, 19letý mladík podlehl zraněním ve středu v nemocnici. Řidič osobáku zřejmě nedal přednost náklaďáku, který jel po hlavní silnici, a vjel mu do cesty.

Nehoda s dvěma oběťmi se stala ve čtvrtek na silnici I/22 mezi Horažďovicemi a Klatovy. 67letý cizinec v osobním autě vjel náhle do protisměru, kde se střetl s jiným autem. Zemřeli oba řidiči, zranily se dvě děti školního věku a jedna žena. Ostatní nehody měly jednu oběť.





