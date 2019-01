Smrt pumpařky: Proč z vraždy viní jen jednoho? Právník má jasno

Za vraždu 15 - 25 let nebo i výjimečný trest, za loupež 2 - 10 let - takové tresty hrozí útočníkům, kteří začátkem prosince přepadli benzinovou pumpu nedaleko Nelahozevsi. Z vraždy byl obviněn pouze střelec, jeho komplic nikoli. Podle advokáta Jaroslava Ortmana nejspíš proto, že druhý z mužů nemusel vůbec vědět, že ke střelbě dojde.

"Střelec mohl jednat zkratkovitě. Druhý muž, který byl obviněn z loupeže, nemusel vůbec vědět, že ten první bude střílet. Jak střelec, tak muž, kterého viní z loupeže, museli u výslechu shodně tvrdit, že ten druhý o střelbě nevěděl, nebyl na to připraven," myslí si expert na trestní právo.

Policie tedy při kvalifikaci trestného činu vycházela s největší pravděpodobností z výslechů, jinou možnost podle právníka ani neměla. "Oběť je mrtvá, žádný svědek není. Podle mého názoru museli oba dva vypovídat shodně. Střelec nejspíš řekl, že jednal zbrkle - bude tvrdit, že to nebyla plánovaná vražda, že to bylo v afektu, v rozhořčení. To je jeho jediná záchrana, jinak je to na doživotí. Ten druhý o tom opravdu vědět nemusel," shrnul Ortman.

U jednoho výslechu podle právníka nezůstane a patrně bude provedena i rekonstrukce na místě činu. I díky ní by ještě mohla být kvalifikace činu změněna. "Někdo bude hrát poškozenou, ti dva tam přijdou a budou mít v ruce dřevěnou pistoli a další věci. Policisté budou chtít vědět, jak se to stalo, jak to probíhalo, kam šli, co dělali atd. Je možné, že pokud během rekonstrukce někdo změní výpověď nebo se ukáže, že rekonstrukce vyvrací jejich předchozí tvrzení, tak se kvalifikace změnit může. Vyšetřování je na začátku, obvinění může být vždycky rozšířeno," vysvětlil advokát.

Mělnický soud dnes oba podezřelé poslal do vazby. K přepadení benzinky došlo začátkem prosince. Dvojice lupičů si zřejmě počkala, až žena odejde umýt stojany a odemkne. Poté ji chladnokrevně zastřelili.

Podívejte se na reportáž ze čtvrtečního soudu: