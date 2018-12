Proč se zkušený policista zastřelil? Nové detaily případu!

Jeden ze dvou českobudějovických kriminalistů, kteří jsou od září stíháni za zfackování recidivisty při výslechu, se zastřelil. Stalo se to poté co ho generální inspekce obvinila z dalších dvou trestných činů. Vedení Inspekce pochybení popírá.

Není jasné, proč se inspekce začala o oba policisty zajímat. Na jejich postup při výslechu si totiž nikdo nestěžoval. Podle informací TV Nova měl vyšetřovatel generální inspekce na oddělení českobudějovické kriminálky dříve pracovat a s nyní mrtvým policistou se znal.

Je tedy možné, že vyšetřovatel mohl být proti policistům na oddělení zaujatý. "Neměl v žádném případě žádné osobní vazby na policisty z územního odboru České Budějovice," kontruje mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Zkušený kriminalista se zastřelil na své chatě minulý týden. Stalo se tak necelé tři měsíce od zahájení trestního stíhání. Policista měl v ten samý den, kdy spáchal sebevraždu, znovu vypovídat na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS).

Ta mu rozšířila obvinění o další dva trestní činy - vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby. "Dle mého názoru psychicky neunesl tu křivdu. Neunesl tu ztrátu zaměstnání. Pracoval tam asi 18 let. On opravdu naplňoval to heslo pomáhat a chránit," řekl zdroj blízký policii.

Generální inspekce jakékoliv pochybení při výslechu stíhaného policisty ale odmítá. "Nemáme informace, že by naši příslušníci nějakým způsobem pochybili," říká Nguyenová.

Podle inspekce měl policista společně se svým kolegou při výslechu recidivistu nutit, aby se přiznal k vykradení bytů, které nevyloupil. A to i fyzickým násilím.

Soud ale následně potvrdil, že muž opravdu byty vykradl a recidivistu nepravomocně odsoudil.