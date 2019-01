Proč selháváme při dietách: 5 nejčastějších chyb a jak na ně

1. Neschopnost vstát

Zná to asi každý. Budík ráno zvoní a vy ne a ne vstát, přitom je to jediný čas, kdy můžete jít cvičit. K dietě přece pravidelné cvičení patří a pracující lidé zkrátka nemohou posilovat břicho přes den nebo večer. Nejdříve jim brání zaměstnání a pak únava. Ráno je doba ideální. Tělo dobře spaluje a pohyb vám dodá energii do celého dne. Nejdříve ale musíte vstát z postele.



2. Nesnesitelná chuť na sladké

Pravdou je, že pokud chcete opravdu zhubnout, musíte mít pevnou vůli. Ta se mezi třetím a čtvrtým vínem občas vytratí. Člověk se pak zkrátka neovládne a po příchodu domů v noci vyjí ledničku. Tomu zabrání jenom pravidelná strava. Jíst byste měli pětkrát denně, a to malé porce. Základem by měla být snídaně plná vlákniny, sacharidů a bílkovin. Oběd si můžete dovolit těžší. Na večer zvolte salát nebo rybu. Jen tak předejdete tomu, že vaše dieta ztroskotá dřív, než začne.







3. Vliv společnosti

Party, kafíčka a večeře. Toho se těžko vzdává, ale když budete příliš holdovat alkoholu, nezhubnete ani náhodou. Jedna z nejtěžších věcí je odolat pozvánkám na mejdany, kterých se zpravidla v období diet objeví nejvíce. Může se tedy s klidem stát, že dietu ani nezačnete, jelikož na dýchánky nezvládnete nechodit. Když už tam půjdete, objednejte si alespoň dietní jídlo a v koktejlu vynechejte cukr.



4. Stres na pracovišti

Jestli něco dokáže dietu pořádně zkazit, je to stres. Zaměstnanci mohou zažívat psychickou nepohodu na pracovišti, studenti zase ve škole. Stres je mnohdy příčinou toho, že nevydržíte cvičit a především se stravovat, jak máte. Chuť na jídlo plavoucí v omáčce v nás vyvolává nejen alkohol, ale právě i nepříjemná atmosféra ve vašem okolí nebo příliš povinností, které nemáte šanci zvládnout. Pro dosažení cíle je důležitý klid v duši.







5. Počáteční láska

V období zamilovanosti z nás vychází akorát tak hormon štěstí a sexem navíc vydáváme hodně energie. Tu pochopitelně doplníme večerním mlsáním. Zamezit mu je více než složité. Řešením by mohlo být hubnout párově. Uklidňovat vás může to, že toho hodně spálíte sexem, takže v tom se rozhodně nemusíte omezovat.