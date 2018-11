Proč ženy porod bolí? Jsou líné a mohou si za to samy, tvrdí filozof

Pověr kolem těhotenství a porodu panuje celé řada. V dávných dobách například lidé tvrdili, že pokud žena při porodu trpí, je to špatným způsobem života. To dokládal i Aristoteles v jednom ze svých spisů.

"U zvířat je tělo po většinu doby v dobrém stavu, kdežto většina žen v době těhotenství trpí. Je tím částečně vinen i způsob jejich života. Neboť při sedacím způsobu života hromadí se u nich příliš mnoho látky vyměšované: neboť u národů, kde ženy mnoho pracují, neobjevují se ani při těhotenství zvláštní známky, a u nich jako všude, kde ženy jsou zvyklé pracovati, rodí lehce. Námaha stravuje totiž vyměšované látky, při sedacím způsobu života však zůstává jich mnoho v těle z nedostatku činnosti, a poněvadž za těhotenství neděje se čištění, tak porodní bolesti jsou pak těžké," cituje filozofa web Vitalia.cz.

Pokud by to platilo, pak ženy, které pracují rukama, by si ani neměly všimnout, že dítě porodily. Naopak ty, které sedí osm hodin denně v kanceláři, se mohou těšit na pěkné peklo.

Příchod nového života je pro člověka fascinující už po staletí. Není divu, že se kolem této události traduje řada legend. Naše babičky například tvrdí, že když porod trvá dlouho, čeká žena holčičku - ty se totiž dlouho fintí.

Už samotné těhotenství ale podle pověr provází řada rizik. Nemělo by se například dlouho koupat ve vaně, jinak se dítě utopí. Pro jistotu by ženy v očekávání neměly zvedat ruce nad hlavu - hrozí, že se miminko oběsí na pupeční šňůře. A jak je to s kojením? Kojící ženy by neměly chodit ven, když je bouřka. Říká se totiž, že by jim zkyslo mléko.

Proč se nemají brát malé děti na hřbitov? A proč by se neměli zabíjet pavouci? Přečtěte si v dalších díle našeho seriálu o pověrách!





