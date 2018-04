Prodavačky se zlobí: Pauzy nám hlídají, feťáky ale ven nevyhodí

Prodavači kritizují špatnou kvalitu ostrahy v nákupních centrech. Reagují na vraždu své kolegyně z pražských Letňan. V úterý večer ji v obchodě podle policie utloukl mladý muž. Ačkoliv křičela, nikdo jí na pomoc nepřišel. Údajný vrah se pak v klidu převlékl do obleku a odešel. O den později skončil v poutech.

"Ochranka je tady nedostatečná, je jich tu pár, a večer jsme tu v podstatě samy. Takže jo, bojíme se," přiznali prodavači z obchodů nedaleko místa úterní tragédie TV Nova a shodují se v jednom. Kdyby si ochranka víc všímala podezřelých jedinců, nemuselo se stát, co se stalo.

"Hlídají nám každou pauzu, vadí jim kde jaký pes. Ale že tu chodí opilci, feťáci apod., to je v pohodě. Kdyby dělali svou práci a vykázali ho z obchodního centra, paní Blanka mohla žít a být doma s dětmi," stěžuje si jedna z prodavaček ze stejného obchodního centra.

Některé větší obchody v nákupních centrech mají vlastní ochranku, většina jich ale - stejně jako ten, kde se vraždilo - musí spoléhat na strážce najaté nákupními centry. Ty se ale často rozhodují podle ceny.

"Jestliže máte lidi, kteří pracují v bezpečnostní ochraně a dostávají 60, 65 korun za hodinu, co můžete čekat? Že tam dostanete atletické borce typu Jamese Bonda 007?" ptá se odborník na bezpečnost Andor Šándor.

Jenže i kdyby stál na chodbě právě James Bond, těžko říct, jestli by vraždě zabránil. Ani sebevíc podivné individuum nemůže vykázat jen tak pro nic za nic. Kdo mohl vědět, co se vyklube z mladíka, který se několik hodin motal po nákupním centru.

"Nastavené bezpečnostní procesy byly prověřeny a k žádnému pochybení nedošlo," řekla TV Nova mluvčí Obchodního centra Letňany.

Prodavači ale volají po vyšší bezpečnosti. Dokáže ji vůbec někdo zaručit? Podle mluvčí policejního prezidia Ivety Skupien jsou místa takto závažných trestných činů zpravidla nahodilá a proto se na ně nelze dopředu zaměřit.

V některých velkých obchodních centrech jsou přímo umístěny služebny městské policie. Jako třeba v Praze na Chodově. Ani neustálá přítomnost strážníků ale neznamená absolutní bezpečí. Před pár týdny natočily kamery bezdůvodný útok narkomana na kolemjdoucího a mlácení náhodných obětí nezletilými dívkami.

Pomohla by možná nouzová tlačítka, více kamer a podle bezpečnostního experta hlavně víc kvalitních lidí do ostrahy. A to znamená samozřejmě vyšší náklady.