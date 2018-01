Prodavačky zuří: Kolegyně dostala mrtvici, ještě jí za to vynadali

Potom, co Kaufland začátkem letošního roku přišel s nařízením, ve kterém zakazoval zaměstnancům jíst a pít na prodejně, se na naši redakci obrátily stovky lidí, kteří podobné ústrky zažívají i na svém pracovišti. A v některých případech to může končit i vážnými zdravotními problémy.

Prodavačky v posledních dnech zuří kvůli špatným pracovním podmínkám. Stěžují si, že mnohdy musí sedět za kasou i více než dvanáct hodin a někdy jim i zakazují během pracovní doby pít - na to mají nárok jen během přestávek.

V lepších případech to končí jen zánětem ledvin, v těch horších i mrtvicí. "V každém zaměstnání je něco, já sama pracuji v obchodě a stupidita je zde na denním pořádku. Kolegyni se udělalo špatně, odvezla ji záchranka a ještě na ni řvali, že nestačila zavřít kasu. Pak se zjistilo, že je po mrtvici, protože pracovala více jak 12 hodin," popsala otřesný příběh ze svého zaměstnání Monika.

Podobný zážitek, tentokrát ale z továrny, má také Soňa: "Jednou tam zkolaboval táta od dvou dětí. Zastavily se mašiny a volala šéfová provozu, protože ona jediná mohla volat záchranku. Továrník přišel a začal ječet, proč se nedělá, proč mašiny stojí…no hnus. Když kolegu nakládali do sanity, měl úplně modré rty. Do práce už se nevrátil, dali mu invalidku, měl mozkovou příhodu a znovu se učil mluvit, chodit, jíst. Perlička je, že o dotyčném se továrník vyjádřil jako o neschopném lenochovi, kterému se jen nechce dělat."

Nad zákazem pití během pracovní doby kroutí hlavou i Monika, která pracuje v textilním obchodě. "Pití je základ, který k životu potřebujeme. Musíme neustále odbíhat do skladu, když zrovna potřebujeme pít, zdržuje to akorát od práce," myslí si. Přísných zákazů ale platí u nich v práci víc. "Nesmíme se opírat o pult a já nevím co ještě. Člověk aby chodil do práce se strachem, obzvlášť, když je inventura. Musíte podepsat hmotku a jakmile je velké manko, tak se jen bojíte, aby vám nešáhli na peníze," postěžovala si. Pracuje 12 hodin denně a za to všechno si vydělá jen asi 12 tisíc čistého.

Pít měli zakázáno také na některých dílnách v pekárně, lahve museli mít schované v lednici k tomu určené. Problém ovšem byl v tom, že i když měli žízeň, jen tak od puštěných strojů odejít nemohli. "Za směnu člověk nesměl odejít od mašiny, takže jít se napít přes další dvě dílny bylo nereálný - a v tom vedru, ještě k tomu v létě u pecí, to byl opravdu záhul. Poslali jsme vedení někam. Brzy pochopili, že tohle jim neprojde. Dělat z lidí blbce se vždycky dá, ale musí to mít nějaký meze," myslí si Kristýna.