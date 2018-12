Prodejci nabízí zakázané petardy. Inspektoři si na ně došlápli

Česká obchodní inspekce (ČOI) ve čtvrtek opět na několika místech prováděla kontroly nebezpečné pyrotechniky. A výsledky jsou podle očekávání. Trhovci stále nabízejí zboží, které by se laikům nemělo dostat vůbec do ruky. Jediným pozitivem je prý to, že situace je podle inspektorů rok od roku lepší.