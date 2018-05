Opozice rozcupovala prohlášení vlády: Populismus a levicové sliby

Nefungující levicová řešení a populistické fráze vidí v programovém prohlášení, které sestavily hnutí ANO a ČSSD, předseda občanských demokratů Petr Fiala. Menšinová vláda, která se bude muset spolehnout na podporu KSČM, označil za polokomunistickou. V komentáři k dokumentu uvedl, že důležité není pouze to, co programové prohlášení obsahuje, ale i to, co v něm není.

"Premiér (Andrej) Babiš by měl proto veřejnosti jasně říci, za jakých personálních podmínek bude součástí vlády KSČM," uvedl. Odkázal tak na spekulace ohledně požadavků KSČM na zastoupení politiků ve vedení státních firem.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové sociální demokraté při vyjednáváním ustoupili, kde mohli. "Sociálním demokratům při vidině zisku ministerských křesel v možné vládě změkla kolena a přestal jim vadit trestně stíhaný premiér nebo podíl komunistů na vládě," uvedla v prohlášení, které poskytla ČTK. Čeká, jak dopadne vnitrostranické referendum ČSSD, které by se po dnešním vyhlášení mělo odehrát v příštích čtyřech týdnech. Dosavadní postup podle ní nicméně znamená, že Česká republika nebude mít další týdny vládu s důvěrou.

Také předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek kritizoval, že se vláda má opírat o hlasy KSČM. "Tady rozhodně nejde o to, co chce udělat budoucí kabinet pro svou zemi. Ale co je schopno hnutí ANO, a teď vlastně i ČSSD, udělat pro to, aby se zase dostali k moci. Smutné," napsal na twitteru.

Fiala v programovém prohlášení, se kterým by vláda měla předstoupit před Sněmovnu, vidí staré levicové koncepty, které se ukázaly jako nefunkční a neúčinné. "Je postaveno na kombinaci nefungujících levicových řešení a populistických frází. Nevidím v něm nic konkrétního, co by snížilo byrokracii v zemi, usnadnilo život aktivním a pracovitým lidem a zvýšilo životní úroveň občanů. Je to špatná zpráva pro všechny živnostníky, pro malé a střední podnikatele, špatná zpráva pro lidi volající po debyrokratizaci a deregulaci," uvedl.

Také podle Pirátů má programové prohlášení řadu nedostatků. "Jedním z hlavních je nedostatečný popis důchodové reformy, žonglování s odhadovanou délkou výstavby dálnic nebo nekoncepční rozšiřování pravomocí Celní správy," uvedli Piráti v tiskové zprávě. Kritizovali také, že v dokumentu chybí zrušení podpory biopaliv nebo zavedení jednotného inkasního místa pro živnostníky. Oceňují naopak závazek zvednout platy učitelům a pracovníkům ve zdravotnictví.

Hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy a programového prohlášení případné vlády hnutí a ČSSD dnes dopoledne. Nyní se dokumenty zabývá vedení ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum. Hlasování podle předběžných informací potrvá asi tři týdny, výsledek by měl být ohlášen 8. června.

V sobotu by měli programové prohlášení posoudit členové ústředního výboru KSČM. Poslanci komunistické strany by měli ve Sněmovně menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat. Dohromady mají všechna tři uskupení ve dvousetčlenné dolní komoře 108 hlasů. Na podobě smlouvy o tiché podpoře vlády budou komunisté se zástupci ANO jednat ještě příští týden.