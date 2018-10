Prokuratuře v kauze Kuciak došla trpělivost: Opatření proti úniku dat

Speciální prokurátoři dozorující případ vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové dlouhodobě kritizují úniky citlivých informací z policejních spisů. Od začátku vyšetřování se podle nich do médií dostává mnoho údajů, které by neměly a které ani úřady nechtějí komentovat. Píše o tom portál cas.sk.

Naopak prokuratura a policie upozorňují, že vynášení informací ztěžuje práci kriminalistů. "V konečném důsledku to jen pomáhá dalším osobám, aby se vyhli vlastní trestněprávní zodpovědnosti," sdělila mluvčí Úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová.

Podle mluvčí už bylo přijato opatření, aby k únikům údajů nedocházelo. Jaké, to neuvedla. "V této souvislosti zpřístupňování a zveřejňování podobných informací považujeme za snahu pomáhat takovým pachatelům v trestné činnosti," dodala Tökölyová.

Ke spisu k případu vraždy Kuciaka a Kušnírové mohou mít podle odhadů přístup až desítky lidí. To může policistům ztížit hledání člověka, který informace vynáší. Pokud by mu pak dokázali vinu, hrozil by takovému policistovi vyhazov i vězení.

"Pokud například obeznamuje jin osoby, které o tom nemají co vědět, tak to může být trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Pachateli za to hrozí trest odnětí svobody od dvou do pěti let," vysvětlil pro portál právník Róbert Bános.

Investigativní novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni na konci února. V polovině září policie zveřejnila identikit muže, který se před vraždou několikrát pohyboval v okolí Kuciakova domu.

Krátce poté zadržela policie osm podezřelých, čtyři z nich z vraždy obvinili. Smrt si měla objednat tlumočnice Alena Zsuzsová, zřejmě si ale někdo najal i ji - spekuluje se o podnikateli Mariánu Kočnerovi. Mezi dalšími obviněnými má být vrah, řidič a zprostředkovatel.

