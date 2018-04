Prominentní advokát gayů Buckel spáchal sebevraždu kvůli ekologii

Tělo Buckela bylo nalezeno v Prospect Parku v Brooklynu nedaleko basebalového hřiště u cesty, kterou používají cyklisté a běžci. Na místě policie našla vzkaz na rozloučenou, proto došla k závěru, že šlo o sebevraždu.

Ve vzkazu nalezeném v nákupním košíku nedaleko ohořelého těla Buckel napsal: „Lidé na planetě dýchají vzduch znečištění fosilními palivy a mnoho z nich umírá předčasně. Znečištění ničí naši planetu, houstne ve vzduchu, půdě i vodě. Moje předčasná smrt fosilním palivem je to, co sami sobě děláme,“ uvedl deník New York Times, jehož redakce obdržela kopii Buckelova vzkazu poštou stejně jako řada dalších deníků a skupin zabývajících se životním prostředím.

Buckel se proslavil případem z Nebrasky, kde hájil práva transsexuála Brandona Teena zavražděného a znásilněného ve Falls City. V roce 1999 se případ stal předlohou filmu Kluci nepláčou, za roli Teena dostala herečka Hillary Swanková Oscara.