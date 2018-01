Promluví Trump před prázdným sálem? Politici vyzývají k bojkotu!

Amerika na prvním místě - očekává se, že stálá vize prezidenta Donalda Trumpa domu zazní i v jeho pátečním očekávaném projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu před třemi tisíci podnikateli a politiky.

"Rozhodl jsem se přijet do Davosu ne kvůli elitářským nebo globalizačním důvodům, ale myslel jsem především na lidi, kteří chtějí investovat spoustu peněz do Spojených států," prohlásil Trump po příjezdu do Davosu.

Šéf Bílého domu chce prý světu sdělit, že Spojené státy budou udržovat pevné vztahy se spojenci, ale hodlají omezit deficit v obchodu s mnohými z nich. "Myslím si, že naším skutečným poselstvím je, že chceme prosperitu a mír," sdělil americký prezident.

Ne všichni jsou ale z účasti Trumpa na ekonomickém fóru nadšení. Někteří politici a podnikatelé podle amerických i švýcarských médií zvažují bojkot prezidentova projevu. Jde především o zástupce afrických zemí, o kterých měl Trump prohlásit, že jsou "pr*ele světa".

K tomu, aby účastníci při Trumpově proslovu opustili sál, vyzval v otevřeném dopisu i ředitel organizace, která sdružuje jihoafrické země za obchodními účely. "Můžeme si jen představovat, jak na jeho slova reagovaly miliony Američanů, kteří jsou potomky otroků. Tím, že jste urazil jejich rodné země, jste narušil jejich důstojnost - ať už žijí kdekoliv na světě," citoval Bonanga Mohaleho Newsweek.

Prezident Spojených států by měl svůj projev pronést v jednu hodinu odpoledne. Na programu má i schůzky se státníky, už ve čtvrtek se sešel s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a britskou premiérkou Mayovou.