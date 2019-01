Promrzlý chlapec se schoval v kontejneru. Zachraňovali ho hasiči

Volání o pomoc malého chlapce zaslechl před pondělní půlnocí kolemjdoucí. Následně jej museli z kontejneru vysekat hasiči. Těm trvalo odsekání 20 festovních nýtů z konstrukce červeného kontejneru necelých 20 minut.

Následně chlapce vytáhli. "Dítě bylo promrzlé, do péče si jej převzali záchranáři," sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Petr Kůdela. "Záchranáři chlapce společně s hasiči uložili do připravené termofolie a nosítek, následně byl převezen do nemocnice," doplnil.

Policie po chlapci pátrala od půl páté odpoledne. Chlapec byl podle všeho na útěku z diagnostického ústavu. V kontejneru se měl schovat před mrazem, jenže v něm uvízl a nemohl se dostat ven. Dítě bylo předáno zpět do dětského diagnostického ústavu.