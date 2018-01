Rodina našla pod podlahou místnost! Ukrývala staré tajemství

Brittany Bushovou a její rodinu probudil uprostřed noci hluk. Okamžitě utíkali zjistit, co ho způsobilo, ale nic nenašli. Až další den objevili díru uprostřed garáže, která k jejich překvapení nebyla prázdná. Ukrývala pokoj, o kterém neměli tušení.

"Otevírala jsem dveře garáže, chtěla jsem do ní vkročit, ale cítila jsem, jak moje noha pořád klesá," popsala žena. "Naše garáž se propadla," zakřičela celá v šoku. Nebyl to ale jen prázdný pokoj. Rodina v něm objevila například nábytek, kabelku, natáčky na vlasy, hračky a starý dopis. Je hodně nečitelný, ale prý to vypadá, že jde o informace o navrácení věcí ze zdravotnického zařízení.

O tajném prostoru nikdo nevěděl. Nebyl zakreslen v plánech domu. Pojišťovák, který přijel nehodu ověřit, byl překvapen, že podlaha vydržela tak dlouho. Byla údajně velmi tenká a je možné, že ukrývá další prostor.

Rodina se snaží zjistit, jestli je za záhadným prostorem nějaký příběh. Jen doufají, že to není nic zlověstného. "Prý nemáme být překvapeni, jestli se tam najde i mrtvola," dodala žena s tím, že z prostoru se může vyklubat atomový úkryt.

