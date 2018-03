Proti Ondráčkovi protestovaly tisíce lidí. Teď chce šéfovat KSČM

Zatím devět kandidátů hodlá usilovat o místo předsedy Komunistické strany Čech a Moravy. Vedle stávajícího předsedy Vojtěcha Filipa také Zdeněk Ondráček, europoslankyně Kateřina Konečná, místopředsedové KSČM Josef Skála a Stanislav Grospič nebo poslanec Leo Luzar. Další jména vedení strany zatím neuvedlo, informují Blesk Zprávy.

Zdeněk Ondráček o vysoký post ve straně projevil zájem jen několik dní poté, co rezignoval na funkci předsedy komise pro kontrolu GIBS. Proti jeho zvolení na tento post demonstrovaly v několika městech po celém Česku desítky tisíc lidí.

Sjezd se bude konat 21. dubna v Nymburku a měl by se ho zúčastnit také prezident republiky Miloš Zeman. Komunisté budou řešit především další směřování strany a to, jestli a jakým způsobem by strana měla spolupracovat s hnutí ANO. Šéfovi hnutí Andreji Babišovi vyčítají, že v kauze Ondráček otočil – nejdřív ho prý v čele kontrolní komise podporoval, poté žádal jeho odvolání.