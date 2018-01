Prozrazeno z Ordinace! Už brzy budete svědky neuvěřitelné věci

Úvodní klapka natáčení 1000. dílu Ordinace padla ve čtvrtek 25. ledna. Významné jubileum se samozřejmě muselo řádně oslavit, pracovní šum tak na chvíli přerušila zábava. Chybět nemohli tři nejdéle účinkující herci seriálu: Petr Rychlý, Ivana Jirešová a Ladislav Ondřej, kteří vzpomněli začátky a zásadní momenty v jejich třináctiletém působení.

"Je to třináct let života a za tu dobu se stala spousta věcí. Ordinace pro mě znamená moc, díky ní jsem se mohl lidem prezentovat jako herec, do té doby mě znali jen jako moderátora. Původně ta moje role byla psána jako vedlejší na deset dílů, nakonec se z toho stala hlavní postava. Z toho mám pořád velkou radost," netajil se dojetím Petr Rychlý.

I po těch letech se ale objeví situace, které ho při natáčení zaskočí. "Odborné výrazy jsou pro mě pořád těžké. Tehdy jako teď. Nejsou mi vlastní. Ale asi vypadám, že tomu rozumím, protože když jdu třeba se synem k lékaři, ten na mě mluví latinsky a já, protože se stydím, mu to odkývu a pak se otočím na sestru a ptám se, co je mému klukovi," směje se.

Třináct let v Ordinaci se nesmazatelně zapsalo do života i Ivaně Jirešové. "Do Ordinace jsem nastupovala s vědomím pár dílů a je z toho 13 let. Jak to letí, vidím na své dceři, které bylo půl roku, když jsem dělala konkurz," vzpomíná herečka. Se svou postavou Lucií Vágnerovou prožily dokonce nejednu společnou situaci. „Ve stejnou chvíli, kdy se Lucie soudila o dceru, jsem procházela tím samým. A vyskytly se mi v životě i chvíle, kdy jsem si říkala, jak by je asi vyřešila Lucka," přiznává herečka.

Křtu klapky k 1000. dílu se ujala Zlata Adamovská, která do nekonečného seriálu naskočila v roce 2006 v roli pediatričky Běly Valšíkové. "Ordinaci bych přála, aby to s námi diváci vydrželi, aby je zajímaly příběhy, které jim vyprávíme, aby herci a kolegové byli stále tak dobří, jako jsou, a abychom měli pořád co hrát," vyslovila přání do budoucna Adamovská, která v seriálu tvoří pár s Petrem Štěpánkem. Zatímco ve skutečnosti jsou manželé, v seriálu se již dříve rozvedli. "Za dalších pět set dílů se třeba zase vezmeme, jestli se toho dožijeme," vtipkoval Petr Štěpánek.

Co jste o Ordinaci v růžové zahradě možná nevěděli:

První řada seriálu čítala 195 dílů a diváci ji sledovali od 6. 9. 2005 do 10. 1. 2008

Na úspěch první řady plynule navázala řada druhá, kterou vysílá TV Nova nepřetržitě od 15. 1. 2008 a dosud bylo natočeno 805 epizod. Celkem tedy 1 000 dílů!

1 000. díl odvysílá TV Nova v úterý 3. dubna 2018 ve 20:20

Od prvního dílu uteklo 12 let, 6 měsíců a 28 dní

Natáčení tisícovky dílů zabralo 3 750 dní

Diváci zhlédli 61 000 minut seriálu

Viděli 1 947 hlavních, vedlejších a epizodních postav