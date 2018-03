Prudké oteplení je nebezpečné! Na tohle si dejte pozor, varují lékaři

Zatímco loni byla touto dobou chřipková epidemii za námi, teď je nemocných čím dál víc. Šíření virové infekce nahrávají teploty nad nulou. "Dva tři týdny můžeme ještě očekávat výskyt chřipkové epidemie, pak dojde k postupnému poklesu," vysvětlil lékař Jan Boženský.

Jen v Praze přibylo nemocných téměř o pětinu. Jejich počty ale rostou i v dalších krajích. A zůstávají tak pro návštěvy zavřené i nemocnice. "Nejvyšší nemocnost máme zaznamenanou u nejmladších věkové kategorie 0 - 5 let," upřesnila epidemioložka Irena Martinková.

Počasí bude podle předpokladů v březnu jako na houpačce. V noci může rtuť klesat k bodu mrazu. Přes den se teploty vyhoupnou i nad desítku.

Zatímco ještě před týdnem jsme si to bez čepice, rukavic a šály nedokázali představit, díky vzrůstajícím teplotám máme pocit, že dokážeme být jen ve svetru. Jenomže to je podle lékařů velká chyba. "I teploty kolem 0 jsou pro nás velmi rizikové a mohou usnadnit šíření ostatních virových onemocnění," dodal Boženský.

Prudké změny teplot mohou být nebezpečné u dětí, astmatiků nebo kardiaků. Nebezpečí teď hrozí také na rybnících. "Vybírat byste měli pouze ta místa, která znáte a kde bruslí další bruslaři, kteří již vyzkoušeli, že tam nejsou žádná tenká místa," poradil mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Už vůbec byste neměli vstupovat na rozmrzající hladiny řek, led může být místy velmi tenký. Jen včera se na Berounce probořily dvě dívky, obě skončily v nemocnici.

Čeká nás také čerstvá sněhová nadílka. Napadnout má i 10 centimetrů, a to ve většině krajů. Silničáři jsou na to připraveni. "Vyjedeme k preventivnímu posypu tak, aby nám to nespadlo na holé cesty," vysvětlil mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř.



Vzestup hladin řek podle meteorologů nehrozí. Na horách je totiž tolik sněhu, že nemůže najednou roztát.