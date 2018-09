Prvňáčků je stále méně. O čtvrtinu za 10 let ubylo i středoškoláků

Počet prvňáčků se stále snižuje. Letos do lavic poprvé usedlo asi 108 tisíc dětí, v loňském roce jich bylo o čtyři tisíce více. Celkový počet žáků na základních školách ale roste. Zastavil se také propad žáků na středních školách.

Letos by na základní školu mělo docházet přibližně 941,2 tisíc žáků, z toho 573,5 tisíc na 1. stupeň a 367,7 tisíc na 2. stupeň. V loňském roce přitom na základky chodilo o 15 tisíc žáků méně, přibližně 926 tisíc. Prvňáčků je letos 108,2 tisíc, v loňském roce to bylo přibližně 112 tisíc.

"Počet nově přijatých do 1. ročníků základních škol po třech letech stagnace v loňském roce klesl o 5,4 tisíce dětí, v letošním školním roce by měl pokles počtu nově přijatých do 1. ročníků základních škol dosáhnout hodnoty přibližně 3,6 tisíce dětí," uvádí ministerstvo školství.

Celkový počet žáků základních škol nadále roste. "Na 1. stupni základních škol předpokládáme ve školním roce 2018/19 nepatrné snížení počtu žáků, na 2. stupni základních škol by měl počet žáků růst minimálně do roku 2020. Celkově se na základních školách předpokládá nárůst počtu žáků přibližně o 15,1 tisíc ve srovnání se školním rokem 2017/18," dodává ministerstvo. "Díky populačně silným ročníkům a jejich nástupu k povinné školní docházce se už sedm let zvyšuje i počet žáků základních škol," upřesňuje Petra Báčová z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Na středních školách by se mělo v tomto roce vzdělávat v denní formě asi 395,5 tisíce žáků, což je přibližně o 2,8 tisíc více než v předchozím školním roce (do celkového počtu nejsou započítáni ti, kteří studují dálkově). Na gymnáziích bude studovat bezmála 131 tisíc žáků, což je přibližně o 1500 více než loni. Asi tři a půl tisíce žáků bude v tomto školním roce studovat na konzervatoři.

"Za posledních deset let klesl počet středoškoláků o 26 %, což souvisí s nízkou porodností na konci devadesátých let a na začátku tisíciletí. Slabé populační ročníky jsou teď ve věku vysokoškolských a středoškolských studií,“ říká Adriana Ondrušová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Studentů vysokých škol už osmý rok po sobě ubývá. "Studentů vysokých škol přibývalo do roku 2010. Od té doby jejich řady postupně řídnou. Vloni studovalo na vysokých školách bezmála 300 tisíc studentů, což je o čtvrtinu méně než před sedmi lety," vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček. Většina studentů byla zapsána na veřejných vysokých školách.