První detailní záběr! Takhle vypadá dcera jednoho z nejvíc sexy herců

Po téměř roce od jejího narození se na veřejnosti poprvé objevila detailní fotografie dcery slavného hollywoodského herce George Clooneyho. Malou Ellu vyfotili novináři ve chvíli, kdy ji její maminka Amal nesla ve vajíčku do auta.

Americký herec a režisér George Clooney se i navzdory svému vyššímu věku (56 let) stále řadí mezi nejžádanější hollywoodské herce. Uznávaný televizní časopis TV Guide ho dokonce v roce 2005 postavil do čela žebříčku 50 nejvíce sexy hvězd všech dob. A na seznamech nejpřitažlivějších mužů se vyskytuje dál - a to celkem pravidelně.

Když si v roce 2014 vyměnil George Clooney snubní prstýnek s právničkou Amal, dávali paparazzi dvojici pořádně zabrat. Advokátka si musela rychle zvykat na publicitu, přesto se dvojice doposud snaží hájit soukromí, jak jen to jde.

Zdroj: Profimedia Seznamte se s dcerou George Clooneyho - Ellou.

I proto se až nyní - téměř rok po narození dvojčátek Elly a Alexandra Clooneyových - poprvé objevila detailnější fotografie alespoň jednoho z dětí - holčičky. Amal nesla dívenku do auta ve vajíčku, když ji novináři vyfotili. Její roztomilost nyní obdivují lidé po celém světě. Obzvlášť fanynky George Clooneyho zajímá, jak vypadají děti jednoho z nejvíc sexy herců všech dob.

George Clooney je rodák z Kentucky, narodil se do rodiny televizního moderátora Nicka Clooneyho. Za své herecké výkony byloceněn už třemi Zlatými glóby, dostal také dva Oskary - jednoho za nejlepší vedlejší roli ve filmu Syriana a druhý za produkci k thrilleru Argo, na kterém pracoval společně s Benem Affleckem a Grantem Heslovem.