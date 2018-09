První genderově neutrální rodina! Vychovávají dítě bezpohlavně

Louise se narodil jako muž, ale už brzy se z něj stane žena. Nikki se naopak narodila jako žena, ale identifikuje se s oběma pohlavími. Občas se obléká jako muž, občas ale nosí podpatky, rtěnku a podprsenku. Přesto se nechá předělat na muže a bude se jmenovat Charlie.

Své dítě pojmenovali Star Cloud a přestože je to chlapec, rodiče se rozhodli ho vychovávat jako "osobnost", ne jako chlapce. "Nikdy neříkáme Star, že je kluk. Říkáme mu, že může být čímkoliv chce. Nekupujeme hračky či oblečení podle pro chlapce, necháváme ho, aby si vybral. Jednou z jeho oblíbených barev je růžová," řekli jeho rodiče deníku DailyMail.

"Rád nosí legíny a miluje panenky Barbie a víly. Zároveň má rád hračky považované za chlapecké, jako jsou auta," dodali.

Přestože z biologického hlediska je otcem dítěte Louise, Star Cloud mu říká máma. Nikki je naopak svým dítětem považována za tátu. Podle jejích slov o tom rozhodlo samo dítě - když začínalo mluvit, říkalo jí "táta."

Navzdory snahám vychovávat své dítě jako genderově neutrální, Star Cloud se občas vrací ze školky zmatený. "Star je pod tlakem jiných dětí. Jednou přišel domů s tím, že si nemůže hrát s panenkami, protože jsou pro holky. Sedli jsme si s ním a vysvětlili mu, že s panenkami si může hrát kdokoliv," uvedla Nikki.

"Samozřejmě jsme měli pochybnosti o tom, co tomu řeknou lidi a jaké problémy by to mohlo přinést. Co když naše dítě bude šikanované? Ale pak jsme si uvědomili, že děti si vždycky najdou důvod, proč ubližovat ostatním dětem," dodala Nikki.

Manželé věří, že jsou první genderově alternativní rodinou v Evropě a že inspirují další lidi k alternativnímu stylu života, ve kterém se budou cítit šťastnější.