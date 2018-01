První kroky na Hradě: Vyhodit Ovčáčka, jet na Slovensko

O tom, kdo usedne na příštích pět let na Pražském hradě, budou voliči rozhodovat již tento pátek a sobotu. Kandidáti už mají jasné plány, co by případně chtěli stihnout během prvních sto dní ve funkci, pokud jim voliči dají důvěru.

Redakce TN.cz rozeslala všem devíti kandidátům, kteří se o víkendu utkají v prvním kole prezidentské volby, dotazníky, ve kterých se ptala na jejich politické názory, majetkové a rodinné poměry nebo zdravotní stav. Jednou z otázek, na kterou kandidáti odpovídali, bylo také to, co by chtěli stihnout během prvních 100 dní ve funkci.

Jediným, kdo na otázky TN.cz neodpověděl, byl stávající prezident Miloš Zeman. Jeho soupeři by pokračovali v některých Zemanových krocích. "Vyrazil bych za občany do regionů," napsal bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Ten by navíc chtěl otevřít více Pražský hrad pro veřejnost a představovat Českou republiku v klíčových státech.

Zahájit cesty po českých regionech by co nejdříve po zvolení chtěl také Jiří Drahoš. "Rovněž bych chtěl urychleně vytvořit mechanismus, jak nejlépe zajistit moji informovanost o názorech lidí v krajích tak, abych byl o nich zpravován průběžně a nikoliv pouze během samotných návštěv," napsal Drahoš. Chtěl by se také seznámit s vládou a s chodem Kanceláře prezidenta republiky a navštívit sousední země.

K tomu se chystají i další kandidáti. "Navštívit sousedy a ukázat, že jsme moderní země, která v prezidentské pozici opustila to špatné z minulosti a hledí bez obav do budoucnosti," prezentoval své plány Marek Hilšer. Chce také pracovat na dlouhodobé strategii pro Českou republiku a "Vyvětrat Pražský hrad a otevřít ho lidem," napsal Hilšer.

Navštívit sousedy počínaje Slovenskem by chtěl i Jiří Hynek. Jeho první cesta by ale směřovala do Bruselu, kde se chce setkat s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. "Chtěl bych mu říci, že si v České republice zvolili prezidenta, který před nikým nebude ohýbat hřbet a připomněl mu, že on je pouhý správce evropského domu a nikoliv jeho vládce. Také bych vystoupil na zasedání Evropské rady, abych jim vysvětlil, že Evropskou unii nelikvidují ti, co ji kritizují a chtějí nápravu, ale evropští byrokraté, kteří ji vedou do záhuby," napsal Hynek.

Hned po zvolení by chtěl zavolat stávajícímu mluvčímu Kanceláře prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi a vysvětlit mu, že "jestliže nenajde Peroutkův článek, než dorazím na Hrad, tak ať si hledá jinou práci," vzkázal mluvčímu Hynek. Ten by se také omluvil vnučce Ferdinanda Peroutky, jmenoval profesory, které Miloš Zeman odmítl jmenovat, kromě Bruselu a sousedních států navštívil také Izrael a zrušil kontroly na Pražském hradě.

Mirek Topolánek by se vydal na Slovensko, do ostatních sousedních států, do Bruselu a k dalším spojencům. Chtěl by moderovat rozhovory o vytvoření většinové vlády bez podpory KSČM a SPD. Za další cíl si klade "zahájení veřejné debaty o rozvoji demokracie, udržení západního kursu, obraně svobody, práv občanů a vládě práva". Chce také s vládou a Parlamentem probírat českou pozici k důležitým evropským smlouvám.

Své kompletní plány zveřejnil na webu 100dni.cz Michal Horáček. Pro TN.cz vypíchl třeba to, že se chce svého platu vzdát ve prospěch seniorů. Současný prezident Miloš Zeman posílal část platu na umoření státního dluhu. "Budu vyžadovat bezpečnostní prověrky všech lidí kolem sebe a celkově bych Hrad, v němž je tolik bezpečnostních rizik a kamarádšoftů, "dezinfikoval a "deratizova"," napsal Horáček.

Producent Petr Hannig si své priority stanovil v oblasti zahraniční politiky. Během prvních 100 dní chce navázat kontakty s hlavami ostatních evropských států a vytvořit kvalifikovanou většinu, která by mohla odmítnout novelizaci dublinského systému, podle kterého jsou v Evropské unii vyřizovány žádosti o azyl. Revize by podle Hanniga nařizovala Česku přijímat uprchlíky bez možnosti rozhodovat o toho, koho a v jakém množství.

Vratislav Kulhánek chce během prvních 100 dní stihnout všechny kroky, které se od prezidenta očekávají. "Tedy od navázání dobrých vztahů se všemi sousedy, seznámením s chodem kanceláře, nezbytné personální změny v Kanceláři prezidenta republiky, zavedení pravidelného dialogu s vládou i všemi demokratickými politickými stranami," vyjmenoval své plány Kulhánek.

