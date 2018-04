První transplantace penisu! Voják dostal orgán mrtvého dárce

Moderní medicína dala neznámému muži pocítit, že umí zázraky. Poprvé v historii se podařilo chirurgům vrátit pacientovi kompletní pohlavní orgány od zesnulého dárce.

"Náš pacient je bývalý americký voják, který byl těžce zraněn na Blízkém východě. Začali jsme spolupracovat už před pěti lety. Přišel o penis, šourek a část břišní stěny," popsal plastický chirurg Richard Redett.

Lékaři věří, že už za několik měsíců by mohl pacient znovunabyté orgány využívat v plném rozsahu. Kromě vylučovacích funkcí by plnily i ty sexuální. Z etických důvodů veteránovi nedali dárcova varlata, aby se vyhnuli riziku, že by muž zplodil děti anonymního dárce.

"Byly tu podobné transplantace, kolem roku 2000 se pokoušeli o totéž v Číně, ale bez úspěchu. Transplantaci provedli už v Jižní Africe a ve Spojených státech, ale naše transplantace je jedinečná tím, že jsme vyměnili opravdu kus za kus - břišní stěnu, celý penis a celý šourek," doplnil lékař.

Lékaři podle míry poškození hledali dárce, jehož velikost orgánů by přesně odpovídala. Náročná operace trvala čtrnáct hodin, ale po dlouhých pěti letech čekání se pacient mohl radovat. "Od operace jsou to čtyři týdny a daří se mu výborně. Je vzhůru, chodí, neprokazuje žádné znaky infekce. Tento týden bychom ho mohli propustit domů," uvedl Redett.

Vylučovací funkce už je podle týmu lékařů v pořádku. "Je mladý a má před sebou mnoho let života a tohle by mu mělo významně pomoct. Jsme přesvědčeni, že i sexuální funkce se vrátí k normálu," doplnil chirurg.

Tým plastických a rekonstrukčních chirurgů plánuje podobnou transplantaci provést asi 60 vojákům, kteří se z válečných misí vrátili s podobnými zraněními.