První zákaz pivních kol! Pražanům dochází nervy, ministerstvo mlčí

"V reakci na ohlasy veřejnosti jsme zakázali vjezd pivních vozítek do Letenských sadů. Šlo o neudržitelnou situaci, majitelé restaurací to dokonce nazvali peklem a už lidem jezdícím na pivních kolech dokonce odmítají nalévat," řekl pro TN.cz místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (Zelení).



"Bohužel někteří provozovatelé zákaz vjezdu do parku porušují, proto už zasahovala policie a věc jde nyní ke správnímu řízení," doplnil. Zákaz přitom Praha 7 vymyslela chytře - jelikož nejde zakázat pivní kolo jako takové, upravila povolenou šířku kola pro vjezd, kterou pivní vozítka nesplňují.



Pivní kola ale netrápí jen jedinou městskou část - table má kvůli nim především samotné centrum hlavního města.

"Problém je, že je pivní kolo pořád bráno jako zvláštní cyklistický prostředek. Nám je jedno, jestli se pohybuje v parku. Mnohem větší problém vidíme v tom, že jezdí po běžných komunikacích - tedy všude tam, kam mohou také klasická kola. Je to ale přitom velice nebezpečný dopravní prostředek, nejsou tam pásy a lidé na kolech jsou v silně podnapilém stavu. Přitom projíždějí i zónami, kde je pití na veřejnosti zakázané," vysvětlil radní Prahy 1 Ivan Solil (ČSSD).



Situaci by mohla vyřešit jedině všeobecná vyhláška hlavního města Praha, podobně jako to udělal v loňském roce Amsterdam. Zatím ale neexistuje platná legislativa, o kterou by se vyhláška mohla opřít. Podle Solila se dokonce i sám starosta Prahy 1 obrátil na ministerstvo dopravy, nicméně to mu odpovědělo, že mu nemá jak pomoci.



"Navíc i kdyby byla legislativa, tak je třeba mít dostatek strážníku, aby daný zákon vymáhali, jinak to bude k ničemu," dodal Solil s tím, že je ale už nyní počet strážníků, kteří na postižené oblasti mohou dohlédnout, poměrně nízký - na celou Prahu 1 například v noci dohlíží pouze 20-25 strážníků.



Provozovatelé se ale samozřejmě proti opatřením brání. Už na začátku léta, kdy je začala policie pokutovat, tvrdili, že se snaží ve všem vycházet vstříc.

"Provoz našich kol včetně tras a režimu na palubě je navržený tak, aby respektoval místní vyhlášky a nenarušoval pořádek," napsal tehdy redakci TN.cz Jaroslav Stuchlík, provozovatel společnosti s pivními koly. Podle něj navíc nejsou ani stížnosti na to, že by pivní kola narušovala provoz. "Naše trasy navíc vedou po silnici mimo parky nebo cyklostezky," řekl dnes pro TN.cz Stuchlík.



Další provozovatelé zase tvrdí, že se naopak setkali s pozitivními ohlasy veřejnosti. "Kolemjdoucí nás fotí, mávají na nás, řidiči osobních aut troubí na pozdrav," uvedl další provozovatel Jakub Jindra.

Jenže zkušenosti rezidentů jsou úplně jiné. "Jestli je někdo zdraví, tak jsou to všechno jen turisté. A auta samozřejmě troubí, ale rozhodně ne na pozdrav, ale proto, že tato vozítka neuvěřitelně zpomalují dopravu, mám to pod okny neustále. Už toho máme dost," řekla žena, která bydlí na Praze 1.



"My nechceme vyhnat turisty z Prahy, jsme rádi, že k nám jezdí. Pivní kola už jsou na Prahu ale prostě moc, vždyť i okolo samotného magistrátu je situace naprosto nekontrolovatelná, jezdí tam opilci," dodal Ondřej Mirovský.

Pivní kola se stala hitem už v minulých letech, hlavní boom ale v Praze zažívají právě v letošním roce - a upozorňují na to i turistické servery, kde lidé právě tuto aktivitu hodnotí jako vůbec nejlepší venkovní lákadlo v Praze. Pivní kola se v Česku objevují ještě i v Brně, v rámci Evropy pak například také v sousedním Německu. V holandském Amsterdamu je loni na podzim zakázali, protože opilí turisté na nich obtěžovali místní obyvatele.