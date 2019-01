Pryč se stresem. Se spokojeným žaludkem zhubnete raz dva

I když jíte pětkrát denně a snažíte se cvičit, pořád ne a ne zhubnout? Na vině je dost možná stres, který vám brání v dokonalé postavičce. K tomu, abyste se do měsíce dokázali vrátit na svojí původní velikost, musíte být především spokojení. Jak se hodit do pohody?

Jestli vám něco vyplavuje endorfiny, je to sport a sex. Obojí byste neměli zanedbávat. Uznáváme, že pravidelný sport není zdaleka tak příjemný jako pravidelné milování, ale když si na něj zvyknete, už nebudete moci jinak. Sport je totiž věc vysoce návyková. Stačí se do něj dokopat.

Neodpírejte si oblíbené jídlo

Tím, že si budete zakazovat oblíbená jídla, ničeho nedocílíte. Vždyť není nic hezčího, než zajít na večeři s přáteli. O to se ochuzovat nemusíte. Jen až budete mít v ruce jídelní lístek, objednejte si menší porci. Jednou týdně vás nezabije ani smažené. Rozhodnout se zhubnout neznamená skončit se svým dosavadním životem a stát se asketou. Čím víc bude váš žaludek spokojený, tím lépe se vám bude hubnout.

Další z věcí, které byste si neměli upírat, je relax. Večerní hodinku lenošení na gauči si zaslouží každý a nikdo vás za to rozhodně nezabije. To, že jste plně odhodlaní zhubnout, by vás nemělo nutit dělat sedy lehy u večerních zpráv.

Sportem k vysněné postavě

Jak již bylo řečeno, nezanedbávejte pohyb, na který se soustřeďte zejména po ránu. Uvidíte sami, že jakmile si ráno dvacet minut zaběháte, půjdete do práce s úsměvem. Za předpokladu, že nejste schopní vstát a jít, najměte si trenéra v posilovně. Za to se stydět nemusíte. Ne každý má vrozenou sebedisciplínu.

A rozhodně se nezapomeňte věnovat i příjemným věcem. I když po letitém manželství nechcete skotačit jako diví, vyslyšte prosby svého partnera. Je celkem jedno zda je ráno či večer. Klidně kývejte na oboje. Při pravidelném milování totiž zhubnete a ani nebudete vědět jak. Čím pevnější pouto mezi vámi bude, tím větší spokojenost v partnerském životě pocítíte, a o to přeci jde.