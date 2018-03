Psi cítí lásku, ale ne vinu. 8 věcí, které jste o svém psovi nevěděli

Jsou to žárlivci

Možná vás překvapí výsledky nedávné studie z Kalifornie. Ta zkoumala chování 36 psů různých ras. Zaměřili se především na jejich žárlivost. Většina psů byla lhostejná, když si jich jejich páni nevšímali. Jejich chování se však úplně změnilo, když se pozornost jejich pánů zaměřila na plyšové zvířátko.



Psi necítí vinu

Když přistihnete svého psího kamaráda, jak vám snědl všechny sušenky nebo zpustošil celý dům, může vám připadat, že se za své chování stydí. Psi ovšem ve skutečnosti vinu necítí. Alexandra Horowitzová z Barnard College v New Yorku zjistila, že všichni psi, které z něčeho obvinili a vyvíjeli na ně tlak, se začali "stydět". A to včetně těch, kteří nic neprovedli. Jde tedy pouze o reakci na tón vašeho hlasu.

Jsou chytřejší, než si myslíte

Možná se vám občas zdá, že váš pes je trochu trouba, ale ve skutečnosti je chytřejší, než si myslíte. Podle Americké psychologické asociace jsou psi chytří zhruba stejně jako dvouleté děti. Porozumí až 250 slovům a gestům a dokonce zvládají lehké kalkulace. Nejlépe pak rozumí kolie, pudlové, němečtí shepardi a zlatí retrívři.

Pokud se tedy ptáte, proč vás občas pejsek neposlouchá, vězte, že k tomu má pádné důvody. Psi neuposlechnou povely, které jim přijdou zbytečné, obzvlášť pokud existuje účinnější způsob, jak problém vyřešit. Pokud mu za daný trik tedy nenabízíte adekvátní odměnu, smiřte se s tím, že budete muset jednoduše přitlačit.

Vrtění ocasem nemusí znamenat nadšení

Každé vrtění je jiné. Pokud začnou psi vrtět ocasem doprava, znamená to, že jsou šťastní, pokud doleva, jsou vyděšení. Pokud vrtí ocasem, který není zdvižený, znamená to, že jsou nejistí. Prudké trhavé pohyby ocasu pak mohou značit agresi.

Mají své vlastní otisky

Lidem slouží k identifikaci otisky prstů. U psů se často předpokládá, že to mohou být packy, ty jsou však u různých psů totožné. Co je však u každého psa unikátem, jsou jejich čenichy. Ty ve skutečnosti mohou dokonce sloužit k identifikaci.

Psi sní stejně jako lidé

Pokud jste někdy pozorovali svého psa při spánku, asi vás tato informace příliš nepřekvapí. Co je ovšem zajímavé, je fakt, že co se týče snů, psí mozek funguje stejně jako lidský. Ne každý pes však sní stejně. Menší psi sní dokonce víc než větší, a to až každých deset minut.

Láska je láska

Profesor Paul Zak z univerzity Claremont Graduate v Kalifornii zjistil, že psí mozek produkuje oxytocin - hormon lásky - při interakci s jinými psy nebo lidmi. A to stejně jako lidský mozek při líbání nebo obětí.

Praváci, nebo leváci?

Až 90 % lidí jsou praváci, zbytek leváci a jen malé procento dokáže fungovat oběma rukama. U psů je to však jinak. Třetina psů jsou praváci, třetina leváci a zbytek nepreferuje žádnou stranu. Psi orientovaní na pravou stranu jsou při výcviku pozornější a absolvují ho rychleji. U psích leváků se pak může projevit víc agrese.