Psi nesměli roky ven, brodili se výkaly! Jeden přišel o oko

Téměř 80 psů museli veterináři odebrat majitelům z Mladějova na Svitavsku. Zvířata byla několik let zavřená v rodinném domě a nesměla ven. Podle úřadů žila dokonce ve výkalech. Psi jsou nemocní a zanedbaní. Pracovníci útulků se je snaží zachránit.

Psů je takové množství, že kdyby se každý z nich na videu ukázal byť jen na pět vteřin, sotva by se všichni vešli do pěti reportáží. Živořit měli za zdmi domu v Mladějově na Svitavsku. Někteří byli podle úřadů v bednách, jiní v kotcích. Sousedé potvrdili, že pejsky nikdy neviděli na zahradě.

Záběry otřesných chovatelských podmínek si policisté schovávají až k soudu jako důkaz. Psi se prý brodili výkaly o výšce deseti centimetrů. "Prostředí bylo znečištěno i dalšími odpadky. Všude bylo množství polétavého hmyzu," popsal mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Chovatelé, 70letá žena a její syn, prý podle sousedů takto hospodařili minimálně deset let. Podle obecního úřadu měla majitelka nahlášených pouze šest psů. O těch dalších prý úředníci nic nevěděli. Přitom žena měla za každého zaplatit sto korun ročně.

Žádné zvíře podle odborníků nebylo v pořádku, jednomu prý chybělo oko. "Všichni měli přerostlé drápy, špatné, zkažené zuby, jsou tam fenky březí. Jsou tam fenky, které mají zánět," vypočítal Josef Zelený z útulku Zelené Vendolí.

Majitelé jsou podle místních podivíni. Když jsme se snažili sehnat jejich vyjádření, nikdo neotvíral. Odebírání psů u nich probíhalo za dohledu policie. Kriminalisté prý dlouho nic podobného neviděli a dvojici podezírají z týrání zvířat. "Hrozí jim dva roky za mřížemi," potvrdil policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Psy dávají do pořádku ošetřovatelé v útulcích, nejvíc jich je ve Vendolí a Lanškrouně. Záchranáři se teď budou také snažit najít rodiny, do kterých by mohli pejsky umístit. Měsíční péče o jediného psa stojí útulky zhruba 2500 korun, pravděpodobně desetitisíce v tomhle případě spolkne navíc i léčení.