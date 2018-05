Psímu hrdinovi z Česka nachystali dojemné rozloučení. VIDEO

"Chicagská policie ztratila jednoho ze svých členů. Brix z jednotky K9 (označení, které americká policie používá pro kynologické týmy) zemřel v 10 letech po odvážné bitvě s rakovinou. Narozen 8. května 2007 v České republice, Brix oddaně sloužil oddělení v letech 2008 až 2018," napsali chicagští policisté na facebooku.

Anketa Je takové rozloučení se psem adekvátní? Ano, je to člen týmu 98 542 hlasů Ne, je to jen zvíře 1 8 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 3 hlasy Hlasovalo 553 lidí.

Zveřejnili video, které zachycuje loučení s oblíbeným členem sboru. Jeho psovodka Tara Porembová, která se podle policistů o Brixe starala celý jeho život, přivezla psa na veterinu. V tlamě měl Brix svoji oblíbenou hračku. Podél stála čestná stráž. Uvnitř se žena se svým parťákem naposledy loučí.

Její kolegové ji poté, co musel veterinář psa, který s rakovinou bojoval půl roku, uspat, před klinikou utěšují. Tělo Brixe, které je zahaleno do vlajky města Chicaga, pak za salutování čestné stráže vynášejí ven a nakládají do zvířecí záchranky.

Tu pak doprovází kolona blikajících policejních aut. Na služebně se pak společně s knězem nad tělem Brixe pomodlí. Jeho psovodce pak velitel předal složenou vlajku.

"Brix miloval svou práci a to, když mi mohl udělat radost. Zůstane v mém srdci na vždy. Strašně mi chybí," svěřila se Brixova psovodka.