Psycholog o tyranech zvířat: Mohou zaútočit na člověka! I zabít

"Lidé, kteří týrají zvířata, nějakým způsobem odreagovávají agresi, která v nich je. V tomto případě na tvorečkovi, který je bezmocný," řekl psycholog Karel Humhal.

Pes svého majitele vnímá podle odborníka jako silnějšího. "Bude se k němu chovat pořád vstřícně, i když mu majitel působí jen to nejhorší. Pes nezmění své chování," dodal Humhal. Podle psychologa se podobné chování projevuje i u týraných lidí. "Místo toho, aby se bránili, nic nedělají. Může to končit až smrtí," řekl.

"Tyran to, co dělá, dělá podle svého názoru oprávněně," vysvětlil. Co stálo za chováním Jakuba z Prachatic, by mohlo odhalit psychiatrické vyšetření. "Jde o to, jestli je spouštěčem nějaký mechanismus, který není tak závažný, nebo nějaká vážná úchylka, například sadismus," dodal.

"Sadista může mít vnitřní potěšení, když může způsobit někomu bolest," vysvětlil. Rozzlobení lidé pořádají na Jakuba "hon". Mladík se nyní vyhýbá lidem. Vznikly skupiny, které si pro něj přejí co nejtvrdší trest. Jakub tvrdí, že svého chování lituje. Jestli je to opravdu tak, není jednoduché zjistit. "To se také odvíjí od toho, co je příčinou jeho chování," vysvětlil s tím, že ani odborník nedokáže říct, co se lidem honí hlavou. Tyran podle Humhala může prožívat těžké chvíle, ale nemusí. "Je to velmi individuální," dodal.

Podle psychologa může člověk, který týrá zvířata, zaútočit na člověka. Promluvil o mladíkovi, který týral kočky, poté zabil mladou dívku. Tento případ odpovídá vraždě Elišky (13), kterou měl zabít tehdy čtrnáctiletý Daniel B.



Elišku pozval na Valentýna do zahradní chatky. Místo vyznání lásky ale přišel brutální útok nožem. Hned po příchodu do chaty ji měl začít škrtit. Dívka se bránila, kopala, nebylo jí to ale nic platné. Eliška vykrvácela poté, co jí Daniel zasadil osm bodných ran nožem.

Podle policejního spisu Daniel svůj ohavný čin plánoval. V květnu roku 2015 strčil po hádce spolužáka do výtahové šachty. Policie případ z ublížení na zdraví překvalifikovala na pokus o vraždu. Státní zástupkyně ale nestačila podat včas návrh na výchovné opatření, a tak Daniel dál páchal zlo.

V listopadu 2015 projevil vražedné sklony na jiné oběti. Tou se stala kočka jeho matky, kterou úmyslně zabil! Mladík se týráním zvířat chlubil i před spolužáky "Ten kluk se mnou chodil do třídy, chlubil se tam, jak doma zabíjí kočky. On je psychicky labilní, nechápu, že ho jen tak pustěj," řekl před lety jeho spolužák.