Pučisté z Lán? Po pěti letech si našli lukrativní místečka

Lánský puč pět let poté. Jak se daří pětici sociálně demokratických politiků, kteří se po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013 vydali na hrad za prezidentem Milošem Zemanem údajně probírat odstranění Bohuslava Sobotky z čela strany?

Zdeněk Škromach je od srpna zaměstnaný na ministerstvu sociálních věcí. „Spolupracuje jako poradce,“ potvrdila pro Mladou Frontu Dnes mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová. Škromach je s chodem ministerstva obeznámený již ze svého působení jako ministr sociálních věcí z let 2002 až 2006, prosadil například současný zákoník práce. Nyní má jako poradce ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na starost právě otázky zaměstnanosti. Vysoká politika mu ale nechybí. „Co bylo, to bylo. Jestli je ale zájem o mé dvacetileté zkušenosti, rád pomohu,“ uvedl Škromach pro TN.cz.

Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD spolupracuje s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ANO). „Naším úkolem bude spolupracovat na připravované legislativě týkající se resortu a resortních organizací,“ napsal na svém facebookové profilu Hašek letos v červenci. Také působí jako poradce prezidenta republiky, zaměstnaný je jako advokátní koncipient.

Jako jediný si vysokou pozici v sociální demokracii drží Jiří Zimola. Od letošního února je statutárním místopředsedou strany, rovněž se výrazně podílel na vyjednávání o sestavení nynější vlády. Před loňskými volbami jej přitom sociální demokracie vyškrtla z kandidátky do poslanecké sněmovny. Je radním v Nové Bystřici na Jindřichohradecku.

Jeroným Tejc je od letošního ledna zaměstnaný jako náměstek ministra spravedlnosti. Jednu chvíli se o něm uvažovalo i pro pozici ministra spravedlnosti, postu se však nakonej ujala Taťána Malá, kterou po trapasu s opisováním diplomové práce vystřídal Jan Kněžínek. Tejc je nyní jeho náměstkem.

Do konce minulého roku byl Milan Chovanec ministrem vnitra, od loňského léta do letošního února byl pověřeným předsedou sociální demokracie. Před volbami se vymezoval vůči koalici s Andrejem Babišem (ANO). V říjnových volbách byl zvolený do poslanecké sněmovny. Hlasování o nové vládě s hnutím ANO a podporou komunistů se neúčastnil.