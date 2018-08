Půlrok od vraždy Kuciaka: Policie mlčí, politici už mají nové funkce!

21. února označili kriminalisté jako den, kdy Kuciak a Kušnírová zemřeli. Jejich těla se střelnými zraněními našli policisté o čtyři dny později. V pondělí 26. srpna pak tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar oznámil, že byli zastřeleni kvůli Kuciakově práci.

Ani po obměnách politiků na vysokých místech, sérii demonstrací a výzvách kolegů novinářů i Evropské unie vyšetřování zatím neodpovědělo ani na základní otázky. Není jasné, kdo dvojici zastřelil, kdo si vraždu objednal ani jaký k tomu měl přesně motiv.

Jediné, co policisté zatím dokázali, bylo zrekonstruovat osudný den tak, jak se zřejmě stal. Vrah se měl nejméně hodinu skrývat na zahradě, poté vtrhl do domu a střelil nejdříve Martinu, sedící u počítače, do hlavy, poté Jána dvakrát do hrudi na schodech do sklepa.

Zpočátku kriminalisté považovali za nejvíc pravděpodobné, že k vraždě došlo kvůli poslednímu materiálu, na kterém Kuciak pracoval. Ten vyšel 28. února napříč slovenskými médii. Rozplétal vazby italské mafie na slovenské politiky. Zjistil, že pro některé cizince je podnikání v zemědělství jen zástěrka pro kriminální činnost na Slovensku.

Souvislost s Kuciakovou prací

Jméno Antonina Vadaly se pak v textu objevilo vícekrát. Aktuálně v Itálii čelí trestnímu stíhání za obchodování s drogami. Slovenský prokurátor ho pak obžaloval z korupce a zneužití dotací na polnohospodářství. Zatím není jasné, zda stane i před tamními soudy.

Vyšetřovatelé krátce po první tiskové konferenci na případ uvalili embargo a další podrobnosti médiím nesdělil už několik měsíců. Novinky nemají ani rodiny zavražděných snoubenců. "Neregistruji žádný posun, ale jako zástupce paní Kušnírové mám možnost nahlédnout jen do vyšetřovacího spisu, nevidím možné operativní úkony. Nějaké závěry už jsou ale žádoucí," uvedl pro portál cas.sk advokát Roman Kvasnica.

Podle právníka Daniela Lipšici, který zastupuje rodinu Kuciakových, se komunikace prokurátorů s jeho klienty zlepšila. "Spokojení, pokud se to tak dá nazvat, ale budou, až se podaří nejen chytit pachatele, ale také ho postavit před soud," citoval ho slovenský portál.

Politické "změny"

Kvůli údajné spolupráci s Vadalou skončila asistentka premiéra Roberta Fica Mária Trošková a nakonec i předseda vlády. Tlak neustál ani ministr vnitra Robert Kaliňák, kterého nakrátko nahradil Tomáš Drucker a poté Denisa Saková - Ficova pravá ruka.

Ani v čele vlády extrémní změna nenastala. Fica nahradil "druhý muž" Ficovy strany Smer Peter Pellegrini. Fico navíc při podání demise do rukou prezidenta Andreje Kisky s úšklebkem na tváři prohlásil, že "nikam neodchází". Poté se pro televizi TA3 vyjádřil, že mu situaci připadala "poněkud směšná".

Policejní prezident Tibor Gašpar prvotní kritiku veřejnosti, že vyšetřování vražd není objektivní, ustál. V polovině března ho ale premiér Pellegrini odvolal. Nahradil ho Milan Lučanský a Gašpar se v srpnu stal novým poradcem ministryně vnitra.

Jako šéf protikorupční jednotky NAKA skončil Robert Krajmer, který se podle novinářů objevil na místě činu, přestože tam neměl co dělat. Vystrídal ho Peter Hraško a Krajmer se přesunul kam jinam než na ministerstvo vnitra.





