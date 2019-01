Tady zavraždili pumpařku Janu. Ve dveřích zůstal otvor po kulce

Ze záběrů, které policie zveřejnila, stále mrazí - o to víc, že pachatelé běhají už měsíc na svobodě, ozbrojení a nebezpeční. Policie stále neví, jestli jde o dva muže, či smíšený pár.

Pumpa je už v provozu s omezenou pracovní dobou do jedenácti hodin večer. Místo tragédie připomíná stále několik svíček. Prodavači jsou obezřetní. "Dneska se to může stát za bílého dne kdekoliv. Já si to nepřipouštím, to byste nemohli dělat nic," uvedla obsluha pumpy.

Zákazníci teď procházejí uličkou mezi zbožím, kudy přišla i dvojice pachatelů a bez zaváhání střílela. Za dalšími dveřmi 58letá Jana přišla o život. Boj s lupiči připomíná stále rozbitá klika, i otvor ve dveřích zřejmě od kulky. Po vrazích se ale slehla zem.

Podle některých obyvatel by mohla dvojice pachatelů pocházet i ze šest kilometrů vzdálených Kralup nad Vltavou. Několik lidí odpovídajících popisu policisté také už zadrželi, zatím prý ale nešlo o hledané pachatele.

"Středočeští kriminalisté stále intenzivně prověřují okolnosti tohoto případu, věnují mu zvýšenou pozornost," ujistil policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Momentálně prověřují zhruba čtyři sta poznatků a informací.