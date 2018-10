Putin se pustil do Skripala: Není to aktivista, je to špion a šmejd

Putin kritizoval, že některé média podle něj líčí Skripala jako nějakého lidskoprávního aktivistu. "Je to obyčejný špion. Zrádce své vlasti. Představte si, že někdo vaši zemi zradí, co byste s ním udělali? Je to obyčejný šmejd," řekl Putin o Skripalovi.

Podle ruského prezidenta čím dříve humbuk kolem bývalého agenta skončí, tím lépe. Rusko podle Putina opakovaně žádalo Velkou Británii o přístup k vyšetřovacímu spisu, ale tyto žádosti měli Britové ignorovat.

"Tenhle Skripal, jak už jsem řekl, byl zrádce, který byl dopaden, potrestán a strávil pět let za mřížemi. To je všechno. Propustili jsme ho, odjel do zahraničí a dál spolupracoval a poskytoval své služby tamním zpravodajským službám, tak co," řekl Putin s tím, že bývalý agent nepředstavoval pro Rusko žádnou hrozbu.

Putin se také ohradil proti nařčení, že je Rusko zodpovědné za otravu jedné ženy, která následně zemřela, a jejího partnera. "To jsme otrávili i nějakého bezdomovce? Divím se tomu, to přijeli nějací chlápci a začali ve Velké Británii trávit bezdomovce? Co je to za hovadinu?" popíral nařčení Putin.

Britové jsou přesvědčeni, že Dawn Sturgessová se otrávila z lahvičky od parfému, kterou přinesl její partner. V té měli bojovou látku do Británie propašovat atentátníci.

Podle Putina nejsou potyčky mezi tajnými službami ničím novým. "Copak tohle začalo včera? Jak jistě víte, špionáž je, jako prostituce, jednou z nejstarších profesí na světě," dodal ruský prezident.

Sergej Skripal pracoval pro ruskou vojenskou rozvědku GRU, v polovině 90. let jej naverbovala britská tajná služba. Zadržen byl v roce 2004. Rusové jej podezřívali, že odkryl identitu 300 ruských agentů. Soud jej poslal na 13 let za mříže, po pěti letech byl ale v rámci výměny špionů propuštěn. Otráven byl 3. března společně se svojí dcerou. Západní státy na útok reagovaly vypovídáním ruských diplomatů.